Σοφία Χατζηπαντελή: Με look... Catwoman στα backstage του GNTM 5

Δείτε τις δηλώσεις της Σοφίας Χατζηπαντελή στο Breakfast@Star για το GNTM 5

Φωτογραφία από τα castings του GNTM 5 ανέβασε το μοντέλο και κριτής, Σοφία Χατζηπαντελή, με ένα μοναδικό outfit που παραπέμπει στην... Catwoman!

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι το καταξιωμένο διεθνώς μοντέλο με καταγωγή από την Κύπρο θα είναι κριτής στο επιτυχημένο πρόγραμμα του Star, έχει συζητηθεί πολύ λόγω της εξωτερικής της εμφάνισης.

Η πρώτη φωτογραφία από το GNTM 5: Γιώργος Καράβας, Έλενα Γαλύφα, Βίκυ Καγιά, Σοφία Χατζηπαντελή & Τάσος Σοφρωνίου /Φωτογραφία Instagram

Το μεσημέρι της Πέμπτης πόσταρε στο Instagram την πρώτη της φωτογραφία από τα γυρίσματα, φορώντας ένα ολόσωμο μαύρο λάτεξ κοστούμι κι ασημί μπότες που στο τακούνι τους έχουν στρας.

Στη λεζάντα έγραψε στίχο από το τραγούδι Stronger του Kanye West που λέει: «There’s a thousand yous there’s only one of me», δηλαδή «Υπάρχουν χιλιάδες σαν κι εσένα και μόνο ένας σαν κι εμένα».

Το τραγούδι του Kanye West που ενέπνευσε τη Σοφία Χατζηπαντελή

