Παρελθόν και μέλλον συναντιούνται στο Traction!

Το TractioN επιβιβάζεται στη μοναδική... χρονομηχανή της Mercedes-Benz: O Κώστας Στεφανής επισκέπτεται την Έκθεση «PAST TO THE FUTURE» και γίνεται επιβάτης σε ένα εκπληκτικό ταξίδι στην ιστορία της γερμανικής εταιρείας.

Με ξεναγό τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Mercedes-Benz Hellas, κ. Ιωάννη Καλλίγερο, η κάμερα της εκπομπής παρακολουθεί τη συναρπαστική διαδρομή της εξέλιξης, μέσω κάποιων από τα πλέον εμβληματικά μοντέλα όλων των εποχών. Αρχής γενομένης από το τρίτροχο όχημα Patent-Motorwagen, ουσιαστικά το πρώτο αυτοκίνητο, που κατασκεύασε ο Carl Benz πριν από 136 χρόνια, το 1886.

Επίσης, ειδικά για την έκθεση PAST TO THE FUTURE ήρθαν στην Ελλάδα απευθείας από το μουσείο της Mercedes-Benz αυτοκίνητα-σταθμοί, όπως η Mercedes 280 σειρά W113 «Pagoda» του 1966, η Mercedes SL 450 του 1972 κ.α. Βεβαίως, μαζί με τα κλασικά έλαμψε το παρόν και το μέλλον, με τις αμιγώς ηλεκτροκίνητες EQB, EQE και EQS καθώς και η νέα Mercedes-AMG SL. To TractioN παρουσιάζει όλα τα μοντέλα της έκθεσης, ακολουθώντας τις χυτές καμπύλες καθεμίας από αυτές τις υπέροχες τετράτροχες δημιουργίες. Πάντα με το βλέμμα του ένθερμου θαυμαστή, από τη σκοπιά οποιουδήποτε ενδιαφέρεται για τη ζωντανή ιστορία του τεχνολογικού πολιτισμού αλλά και τη λάμψη της υψηλής αυτοκινητικής τέχνης!

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής



➢ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΜΕ HYUNDAI SANTA FE & APRILIA TUAREG: Μια Νάξο... αλλιώς αποκαλύπτει το TractioN, με μια περιήγηση σε κάποιες από τις άγνωστες ευρύτερα αλλά και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες όψεις του νησιού. Ο Κώστας και ο Μάνος Στεφανής μάς συστήνουν εκπληκτικά μνημεία, όπως το επιβλητικό καστρο-μοναστήρι του Φωτοδότη Χριστού και ίσως τον τελευταίο ενεργό νερόμυλο, που απομένει στη Νάξο, σαν μοναχικός φρουρός μιας παράδοσης, η οποία υπέκυψε στην εξέλιξη και τη φθορά του χρόνου. Παράλληλα, με φόντο τα τοπία του νησιού με την τόσο ξεχωριστή ομορφιά, ο Θωμάς Ευθυμίου και η Ινώ Στεφανή παρουσιάζουν το Hyundai Santa Fe, ένα μοντέλο που ήρθε για να ταράξει τα νερά στην κατηγορία των SUV, προχωρώντας πολλά βήματα μπροστά. Σαν επίδειξη δύναμης για λογαριασμό της Hyundai, το νέο Santa Fe θέτει νέα, υψηλότερα στάνταρ, σχεδόν σε κάθε επιμέρους τομέα από την ασφάλεια και την ποιότητα κύλισης, την οικονομία και την άνεση, έως την ψηφιακή συνδεσιμότητα.

Παράλληλα, ο Θανάσης Χούντρας περιηγείται τη Νάξο οδηγώντας την ολοκαίνουργια Aprilia Tuareg 660, ένα μοντέλο που από το 1985 έχει γράψει τη δική του ιστορία στην κατηγορία των μεγάλων on-off, δηλαδή των μοτοσικλετών οι οποίες δημιουργούνται με έναν και μόνο στόχο: να μη σταματούν πουθενά, να κινούνται στην άσφαλτο και στο χώμα με την ίδια ευελιξία και με τον ίδιο δυναμισμό, προσφέροντας απλόχερα οδηγικές συγκινήσεις στον αναβάτη τους.

Διότι το TractioN δεν αναζητά και δεν προβάλλει μόνο την τεχνολογική πρόοδο, δεν συγκινείται μόνο από την ταχύτητα και τις επιδόσεις των οχημάτων, που φιλοξενεί. Το TractioN γοητεύεται εξίσου από καθετί αυθεντικά ανθρώπινο, από κάθε δράση, που κρύβει μέσα της πάθος και αφοσίωση ή αλλιώς... «γκάζι», υπό την ευρύτερη και την καλύτερη έννοια του όρου!

