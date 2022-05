Eurovision 2022: Αποκλείστηκε η Κύπρος με την Ανδρομάχη στον Β΄Ημιτελικό

Δείτε την εμφάνιση της Ανδρομάχης στη σκηνή της Eurovision 2022

Η Κύπρος δε θα βρίσκεται φέτος στον μεγάλο τελικό της Eurovision. Η Ανδρομάχη με το «Ela» δεν κατάφερε να πάρει τη μεγάλη πρόκριση.

Η Κύπρος εμφανίστηκε στην 9η θέση του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2022 και έκλεψε τις εντυπώσεις ερμηνεύοντας το τραγούδι μέσα σε ένα κοχύλι σαν μια άλλη αναδυόμενη Αφροδίτη. Το σκηνικό με το κοχύλι άλλαζε χρώματα κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της πότε σε μοβ χρωματισμούς και πότε σε πορτοκαλί.

Λίγο πριν το πρώτο ρεφρέν, στη σκηνή εμφανίστηκαν δύο χορεύτριες με αέρινα φορέματα, όπου έκαναν κοφτές χορευτικές κινήσεις.



Συνολικά, 18 χώρες διεκδίκησαν την πρόκριση στον τελικό της Eurovision 2022 και αυτές, κατά σειρά εμφάνισης, ήταν οι εξής: Φινλανδία, Ισραήλ, Σερβία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Μάλτα, Άγιος Μαρίνος, Αυστραλία, Κύπρος, Ιρλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Εσθονία, Ρουμανία, Πολωνία, Μαυροβούνιο, Βέλγιο, Σουηδία, Τσεχία.

Today's the day! It's time for the Second Semi-Final of #Eurovison 2022! 🥳



Who will you be voting for? 🇫🇮🇮🇱🇷🇸🇦🇿🇬🇪🇲🇹🇸🇲🇦🇺🇨🇾🇮🇪🇲🇰🇪🇪🇷🇴🇵🇱🇲🇪🇧🇪🇸🇪🇨🇿#ESC2022 #Eurovision2022 pic.twitter.com/R9EstpYEeZ