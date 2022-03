MasterChef: Έξω φρενών οι χρήστες τουTwitter με τον Γιάννο

Για πρώτη φορά κλήθηκαν να ψηφίσουν υποψήφιους για τη δοκιμασία αποχώρησης οι Κόκκινοι, αφού ηττήθηκαν μετά από τέσσερις σερί νίκες από τους Μπλε.

Πρώτος ψήφισε ο Γιάννος, ο οποίος είπε στους συμπαίκτες του:

«Θα πω κάτι γενικό. Να σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Όποιος έχει να πει κάτι για μένα, ας μου το πει ανοιχτά και να μου το πει μαγειρικά. Πρέπει να σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας».

Να σημειώσουμε πως ο Γιάννος, ο οποίος έχει στη κατοχή του την κάρτα ασυλίας ψήφισε αρχικά τον Τζόναθαν και στη συνέχεια την Καλλιόπη τονίζοντας πως δεν «μπορεί να ψηφίσει οικογένεια και φίλους».

Ο κριτής του διαγωνισμού Σωτήρης Κοντιζάς τον ρώτησε τότε τι εννοούσε με τη φράση του αυτή και ο Γιάννος απάντησε: «Για να αισθανθώ εγώ καλύτερα, δε το κρύβω, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά για να αισθανθώ κι εγώ καλύτερα γιατί η οικογένεια και οι φίλοι με κάνουν να αισθάνομαι καλύτερα».

Η επεξήγηση αυτή του μάγειρα ήταν που έκανε τους χρήστες του Twitter να «πάρουν φωτιά», καθώς ο παίκτης πολλές φορές έχει αναφέρει πως ψηφίζει με μαγειρικά κριτήρια και όχι βάσει συμπάθειας!

Γιάννο να σου πω κι εγώ κάτι που λέω συχνά. Get off the kalami. #MasterChefGR