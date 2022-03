Ναταλία Γερμανού: Πώς σχολίασε το Chart Show

Η Ναταλία Γερμανού παραχώρησε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην τηλεοπτική πραγματικότητα αλλά και στο «Chart Show» που ξεκίνησε και πάλι με την Δέσποινα Βανδή στο τιμόνι της παρουσίασης.

Η παρουσιάστρια του Alpha το μεσημέρι της Τρίτης ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη και είπε:

«Ίσως διατηρώ την ανεμελιά μου στη ζωή, έχω χάσει λίγο την τηλεοπτική μου ανεμελιά. Θες λόγω των καταστάσεων, γιατί μας το επέβαλαν τα γεγονότα τηλεοπτικά; Έχω χάσει λίγο την τηλεοπτική μου ανεμελιά. Προσπαθώ να ισορροπώ να κρατάω ψυχαγωγικά κομμάτια στην εκπομπή, γιατί πιστεύω ότι δεν είναι όλα για όλους. Δεν πιστεύω ότι η εκπομπή που λέγεται 'Καλύτερα δε γίνεται!' και ξεκίνησε το 2018 σαν αμιγώς ψυχαγωγικό υπέροχο μαγκαζίνο ότι μπορεί ξαφνικά να μεταμορφωθεί και να γίνει μία κοινωνική εκπομπή. Δεν έχω ούτε τα παράσημα για να το κάνω ούτε τις γνώσεις να το κάνω».

Στη συνέχεια τόνισε: «Προσαρμόζομαι, δεν θέλω, δεν μπορώ και δεν έχω και το υπόβαθρο να το στηρίξω και δεν πρέπει κιόλας. Υπάρχουν εκπομπές ειδικές να το κάνουν αυτό. Υπάρχουν δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές, κοινωνικές εκπομπές να το κάνουν καλύτερα από μένα. Προσαρμόζω ένα κομμάτι της εκπομπής στην επικαιρότητα για να μην είμαστε και στο Στρουμφοχωριό. Αλλά από την άλλη, θέλω να κρατήσω και το μεγαλύτερο κομμάτι της εκπομπής να είναι μία ανάσα, ένα χαμόγελο για αυτό τον κόσμο, ρε παιδί μου, ούτως ή άλλως όλες τις υπόλοιπες ώρες της μέρας βλέπει τα δυσάρεστα».

Για το «Chart Show» είπε ότι υπάρχουν διαφορές του τότε με το σήμερα: «Φυσικά και το είδα! Έχει αρκετές διαφορές το τώρα με το τότε. Είχαμε την τύχη τότε που ο Alpha είχε πουληθεί να έχουμε στο κανάλι την RTL, τη μαμά εταιρεία του Chart Show. Τα κάναμε όλα by the book. Είχαμε τους δύο music experts και τον Μίλτο Καρατζά που είναι η εγκυκλοπαίδεια της δισκογραφίας. Δεν παρέκκλινε τίποτα από τις πωλήσεις της IFPI. Φέτος, δικαίως η Barking Well που ανέλαβε την παραγωγή αποφάσισε να στηριχτεί και λίγο στις πωλήσεις, αλλά κυρίως στα views του YouTube και του Spotify».





