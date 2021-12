DWTS: Το 8ο live με... άρωμα GNTM! Σπυρούλα και Χαρά θα ανέβουν στο stage!

Δείτε εδώ το trailer της Κυριακής 5/1

Κυριακή 5 Δεκεμβρίου και το 8ο live του «Dancing With The Stars» επιστρέφει χορευτικά στις προηγούμενες δεκαετίες, που αγαπήσαμε! Μία διαδρομή γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια, που μας παρασύρουν στο ρυθμό μιας άλλης εποχής και μας χαρίζουν όμορφα και έντονα συναισθήματα!

Η εκθαμβωτική Βίκυ Καγιά μαζί με τον αεικίνητο Λάμπρο Φισφή, υποδέχονται τους 10 αγαπημένους celebrities με τους παρτενέρ τους, μετά την αποχώρηση του Πάνου Γιαννακόπουλου και της ντάμας του στο 7ο live αλλά και τους τέσσερις έμπειρους κριτές, Στέφανο Δημουλά, Μαρίνα Λαμπροπούλου, Έλενα Λιζάρδου, Jason Roditis. Οι κριτές μας θέλουν πολύ αυτή την Κυριακή να απολαύσουν τις πιο εμπνευσμένες και καλοδουλεμένες χορογραφίες και να βάλουν 10… και στους 10!

Η Χριστίνα Βραχάλη ανεβάζει τη θερμοκρασία στο ballroom χορεύοντας foxtrot με τον Αργύρη. Η επιστροφή τους στη δεκαετία του ‘50 γίνεται με τον πιο κομψό χορευτικό τρόπο.

Ο Τάσος Παλαντζίδης κρατά στα χέρια του την Αθηνά αλλά και «μπάλες φωτιάς» σε ένα jive με πολλές χορευτικές δονήσεις των 50’s.

Η Βασιλική Μιλλούση και ο Μαξίμ παραδίνονται στον ρυθμό της salsa, έχοντας όλα όσα χρειάζονται για να λάμψουν. Μία τρομπέτα, τον ρυθμό των 90’s και ένα κατακόκκινο φόρεμα.

Ο Έντουαρντ Στεργίου και η Ελισάβετ παίζουν με ντισκομπάλες, καθρέφτες και την πλατίνα της disco εποχής. Χορεύουν ένα αστραφτερό fusion στα 80’s.

Η Μπέσσυ Αργυράκη κάνει “χορευτική κούνια” στη δεκαετία των 70’s ενώ κατακτά το ballroom χορεύοντας tango με τον Γιούρι.

Η Τζώρτζια Γεωργίου και ο Αλέξανδρος παρουσιάζουν ένα από τα πιο iconic χορευτικά. Στροβιλίζονται στην ένταση και το πάθος ενός Αργεντίνικου τάνγκο, σε ένα «ταξίδι συγκίνησης» από το 1935 έως το 1990.

Ο Δημήτρης Κοκονίδης και η Δανάη χορεύουν Βιεννέζικο Βαλς ακολουθώντας την ιστορία μιας φανταστικής ηρωίδας, που «γεννήθηκε» το 1967, σε ένα από τα πιο κλασικά και αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών.

Ο Σταύρος Βαρθαλίτης και η Μαρία παρουσιάζουν μία ρομαντική ιστορία αγάπης χορεύοντας foxtrot και το ballroom γεμίζει με λουλούδια και χρώματα της δεκαετίας του ’60.

Ο Dominic Stars και η Ειρήνη κάνουν βόλτα με μηχανές στο 1960 σε μικρά café χορεύοντας quickstep.

H Μαριάννα Γεωργαντή και ο Σπύρος κάνουν ηλιοθεραπεία στο 2000 και χορεύουν street στην άμμο μιας παραλίας.

Οι 16 επαγγελματίες χορευτές του «Dancing With The Stars» ζωντανεύουν στη σκηνή το all time classic «Κορίτσι του Μάη». Η δεκαετία του ‘60 αναβιώνει σε έναν εκρηκτικό συνδυασμό με χορό freestyle, χρώματα και λαμπερές ντισκομπάλες, που δεν σταματούν να «γυρίζουν»!

Αυτή την Κυριακή το «Dancing With The Stars» φιλοξενεί δύο special guests και το ballroom είναι σίγουρο ότι θα πάρει… φωτιά!

Η Χαρά Παππά και η Σπυρούλα Κάιζερ από το Greece’s Next Top Model, παρουσιάζουν το πιο sexy και ξεσηκωτικό street latin, μαζί με τον Γιούρι και τον Αργύρη.

Ένας ακόμα καλεσμένος - έκπληξη φέρνει τα Χριστούγεννα στο πλατό του «Dancing With The Stars» χορεύοντας ένα εορταστικό jive !

