Σήφης - GNTM: Θα τον δούμε μαζί με τη Μαρινέλα και εκτός διαγωνισμού;

Ο Σήφης και η Μαρινέλα ήταν από τους παίκτες του GNTM 3 που ήρθαν πολύ κοντά μέσα στο σπίτι.

Πολλοί ήταν εκείνοι που έλεγαν πως οι δυο τους είναι ζευγάρι, ενώ ότι υπήρχε χημεία ανάμεσά τους είχε γίνει αντιληπτό και από τον Άγγελο Μπράτη, ο οποίος σε ένα από τα προηγούμενα επεισόδια είπε πει: «Love is in the air»!

Ο Σήφης θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και τη σχέση του με τη Μαρινέλα.

«Με τη Μαρινέλα έχει παρεξηγηθεί το γεγονός ότι ήμασταν πιο κοντά, γιατί και οι δυο είμαστε από την Κρήτη. Ακόμα και τα παιδιά από το σπίτι πίστευαν πως με τη Μαριλένα είχαμε κάτι παραπάνω από μία φιλία. Ήμασταν πολύ κοντά, μιλούσαμε λίγο παραπάνω. Με την Μαρινέλα δεν είχαμε κάτι παραπάνω. Ήμασταν μόνο καλοί φίλοι», είπε ο Σήφης μιλώντας στην εκπομπή «Στη φωλιά των Κου Κου».

