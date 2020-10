GNTM 3: Οι... μπηχτές του Άγγελου Μπράτη στο φημολογούμενο ζευγάρι

Η πολύ καλή χημεία ανάμεσα τους κατά τη διάρκεια της φωτογράφησής τους, ήταν αυτή που προκάλεσε μέχρι και την απορία του Άγγελου Μπράτη για τη μεταξύ τους σχέσης.

Τα δύο μοντέλα από την Κρήτη, η Μαρινέλα κι ο Σήφης, φωτογραφήθηκαν μέσα σε ένα παλιό κάμπριο αυτοκίνητο ως ανέμελο ζευγάρι, με το ερωτικό στοιχείο να κυριαρχεί.

Η Μαρινέλα σχολίασε ότι γνωρίζει τον Σήφη από τις πρώτες οντισιόν του GNTM, αφού ήρθαν μαζί από την Κρήτη.

Μάλιστα, στο τέλος της φωτογράφησης τους, ο Άγγελος Μπράτης σχολίασε ότι κάτι υπάρχει ανάμεσα στο νεαρό ζευγάρι, με τη Ζενεβιέβ να τραγουδάει το «Love is in the air»!

Το αυτό επιβεβαίωσε με τον δικό της τρόπο η... Ρασέλ.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 3