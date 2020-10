GNTM – Γιώργος Καράβας: Μίλησε για το δικό του makeover!

Επειδή πολύς κοσμος με ρωτάει για τα μαλλιά μου, θα ήθελα να γνωρίζετε το εξης : Το 2010 και ενώ είχα τελειώσει από τη θητεία μου στο Ναυτικό , αποφάσισα να ξανά αφήσω τα μαλλιά μου να μακρύνουν , μαζί με τα γένια που είχα ήδη κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στο σώμα. Ήταν η εποχή που πειραματιζόμουν με το προσωπικό μου στυλ . Τα γένια ήταν κάτι που δεν το εβλεπες σχεδόν πουθενά τότε , πλην ελαχίστων εξαιρέσεων σε άτομα του χώρου , που ακόμα και τώρα έχω πολύ υψηλά σε εκτιμηση και αγάπη ( Νικολας Γεωργίου , Παρασκευας Μπουμπουρακας κ.α. ) Σημείο αναφοράς στην επιλογή του κουρέματος μου ήταν το τοπ Μοντελ Jon Kortajarena που μέχρι και τώρα που μιλάμε προσωπικά μιλώντας είναι ότι καλύτερο υπάρχει στο κομμάτι men’s fashion. Μέχρι σήμερα έκτοτε δεν έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές σε αυτό , γιατί πολύ απλά αυτό είμαι εγώ, πράγμα το οποίο με έχει οδηγησει επαγγελματικά και προσωπικά στο σήμερα ! #truestory #hairstyles #haircut #myhair Photo by @manospintzisworld

