Το σχόλιο της Βίκυς Σταυροπούλου για την επιστροφή του «Ταξί»

Τη Βίκυ Σταυροπούλου συνάντησε στα γυρίσματα του trailer του «Just the 2 of us» η κάμερα του «Ευτυχείτε».

Η αγαπημένη ηθοποιός μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην επιστροφή του τηλεπαιχνιδιού «Ταξί» με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα στον ΑΝΤ1, το οποίο είχε παρουσιάσει κι εκείνη στο παρελθόν με μεγάλη επιτυχία.

Μετά από χρόνια ο γνωστός κωμικός Αλέξανδρος Τσουβέλας πήρε τη... θέση της Βίκυς Σταυροπούλου

«Δεν είδα την επιστροφή του “Ταξί” γιατί όταν παίχτηκε εγώ έτσι κι αλλιώς έπαιζα τη "Λυσιστράτη", οπότε ήμουν στο θέατρο. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να του ευχηθώ καλές διαδρομές και να το χαρεί όσο το χάρηκα κι εγώ», είπε η Βίκυ Σταυροπούλου.