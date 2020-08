Η σπόντα της Χατζίδου για τη Σπυροπούλου: «Ο Ζώτος έκανε μεγάλη υπομονή»

Για τη συμμετοχή του στο «Just The Two Of Us», αλλά και την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με την οποία ήταν ζευγάρι στο μουσικό show μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι #not», ο Χρήστος Ζώτος.

«Θεώρησα ότι η συνεργασία μου με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στο J2US θα ήταν για δύο – τρία επεισόδια. Τελικά βελτιώθηκε πολύ στα live και τελικά φτάσαμε μέχρι το 10ο επεισόδιο», είπε μεταξύ άλλων ο τραγουδιστής.

Με αφορμή λοιπόν αυτές τις δηλώσεις, μετά την προβολή του βίντεο η Ελένη Χατζίδου «έριξε μία σπόντα» στον «αέρα» της εκπομπής για την παρουσιάστρια λέγοντας χαρακτηριστικά: « Έκανε μεγάλη υπομονή. Δε θέλω να πω κάτι για την Κωνσταντίνα αλλά όταν είναι ένας άνθρωπος που δεν το έχει καθόλου, που θέλει προσπάθεια να τον βοηθήσεις να πει ένα τραγούδι, θέλει μεγάλη υπομονή από τον coach».

Στη συνέχεια, ο Γρηγόρης Γκουντάρας σχολίασε: «Το είπες ήδη, τι δεν θέλεις να πεις»!