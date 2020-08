Στέφανος Κωνσταντινίδης: Ο πυρετός και το τεστ για κορωνοϊό στη Λευκάδα

Τα πιο περίεργα γενέθλια της ζωής μου. Τρεις μέρες με πυρετό σε καραντίνα και αναμονή για τα αποτελέσματα του covid test (φρίκη) από το νέο νοσοκομείο Λευκάδας που δεν έχει ιατρικό προσωπικό, με τα νέα μηχανήματα να είναι ακόμα στις ζελατίνες. Πριν από λίγο μ’ ενημέρωσαν ότι το τεστ βγήκε αρνητικό (πανηγυρισμός). Απόψε θα κοιμηθούμε όλη η οικογένεια αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί. Τα πρώτα μου γενέθλια χωρίς εσένα που από κει πάνω συνεχίζεις να με προστατεύεις. Μ αυτή τη θέα από το μπαλκόνι στο Αθάνι, σας ευχαριστώ θερμά για τις ευχές σας και τη θετική ενέργεια. Δε σήκωσα το τηλέφωνο σε κανέναν σήμερα, από αύριο θα το κάψουμε. @katerina_papako σ’ευχαριστώ τόοοοσο πολύ για την έμπρακτη συμπαράσταση. @mariadim1 γυναικάρα μου, ΜΟΝΟ ΕΣΥ !

