Ε. Χρυσικοπούλου: Ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον Alpha μέσω Instagram

Ποιος θα μου το λέγε ότι με ετούτο εδώ τον καθρέφτη θα ζούσαμε μαζί 8 χρόνια, θα αγαπιόμασταν, θα μισιόμασταν, θα κλαίγαμε, θα γελούσαμε, θα ανταλλάσσαμε τόσα «πώς είσαι έτσι, μαύρο χάλι» και άλλα τόσα «φτου σου, κούκλα μου». Αναμετρήθηκα πολύ με αυτόν τον καθρέφτη, όπως αναμετριόμαστε όλες είτε είμαστε 60, 70, 80 ή 90 κιλά (ο συγκεκριμένος με είδε σε όλα τα παραπάνω μεγέθη) και παρότι ο αντικατοπτρισμός δεν με ευχαριστούσε πάντα, ευτυχώς είχα τα κορίτσια @sinacheri, @olgalag, @vivian_rouvela & @charamikrou, που κάθε φορά που με έβλεπαν συννεφιασμένη γιατί το ρούχο δεν μπαίνει, μου έλεγαν χαμογελώντας «καλε μη σκας, θα βρούμε αλλο!». Εν ολιγοις, μέχρι να αποδεχθείτε τον εαυτό σας (που είναι πράγμα δύσκολο, το ξέρω από πρώτο χέρι), φροντίστε να έχετε γυρω σας ανθρωπους που σας αποδέχονται οπως ακριβώς είστε. 🤍 Τελευταία σέλφι καμαρινιού. Πάμε γι’ αλλα!

