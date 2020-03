Στεφανία Λυμπερακάκη: «Να είναι η Ελλάδα υπερήφανη όπως με τον Τσιτσιπά!»

Το περασμένο σαββατοκύριακο παρουσιάστηκε το «Supergirl», το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στον 65ο Διαγωνισμό της Eurovision με τη Στεφανία Λυμπερακάκη να το ερμηνεύει.

Η 17χρονη εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision μίλησε στον Γιάννη Πουλόπουλο και τη «Φωλιά των Κου Κου» για τις ελληνικές συμμετοχές στον διαγωνισμό που της έκαναν εντύπωση.

«Νομίζω ήμουν 8 χρονών όταν είδα πρώτη φορά Eurovision, νομίζω ήταν ο Σάκης Ρουβάς με το "Shake it”» είπε και συμπλήρωσε: «Θυμάμαι την Έλενα Παπαρίζου με τη λύρα».

«Hi sweetie. Just want to wish you the best luck with Eurovision, you’ll be awesome» (Γεια σου γλυκιά μου. Ήθελα να σου πω καλή επιτυχία, θα είσαι υπέροχη) ήταν το μήνυμα που της έστειλε Καλομοίρα και την έκανε να χαρεί πολύ.

Τι θα φορέσει στον ημιτελικό και γιατί δε θα βάλει κάτι πριγκιπικό στη σκηνή; «Ξέρω ότι θα χορέψω και θα έχω πολλή ενέργεια» ήταν το μόνο που μπορούσε να πει, λέγοντας ότι έχει ήδη ξεκινήσει πρόβες με τον Φωκά Ευαγγελινό.

«Η Ελλάδα είναι περήφανη για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ελπίζω να είναι λίγο και για μένα» δήλωσε η νεαρή τραγουδίστρια, που πρόσφατα συνάντησε τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα στην Ολλανδία.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Στη Φωλιά των Κου Κου»