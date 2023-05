Eφτά υγιεινά snacks με λίγες θερμίδες

Το καλοκαίρι οι περισσότεροι δίνουμε προσοχή στο τι καταναλώνουμε ενόψει της εξόδου στην παραλία, αλλά και για να μην «βαραίνουμε» όσο ο υδράργυρος ανεβαίνει, επιβαρύνοντας το σώμα και την υγεία μας στο σύνολό τους. Αν λοιπόν αναζητείς κι εσύ ιδέες για ελαφριά snacks, με λίγες θερμίδες, αλλά και εγγυημένη απόλαυση, να τι μπορείς να επιλέξεις τους θερινούς μήνες.

Παγωμένα σταφύλια

Ένα υπέροχο σνακ χαμηλών θερμίδων που μπορεί να σε βοηθήσει να ικανοποιήσεις την όρεξη για γλυκό. Περιέχουν αντιοξειδωτικά που μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, στην πρόληψη χρόνιων ασθενειών και στην καταπολέμηση της φλεγμονής.

Καρπούζι

Αυτό κι αν είναι ένα τέλειο καλοκαιρινό snack, που είναι φυσικά γλυκό και ενυδατικό για το σώμα μας. Περιέχει βιταμίνες Α και C, αλλά και λυκοπένιο που είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του καρκίνου.

Γιαούρτι με μούρα

Αν λαχταράς κάτι κρεμώδες και γλυκό, το στραγγιστό γιαούρτι με 2% λιπαρά και την προσθήκη μούρων θα σε σώσει. Το γιαούρτι είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη που μπορεί να σε βοηθήσει να μείνεις χορτάτη για περισσότερο χρόνο, ενώ τα μούρα είναι χαμηλά σε θερμίδες και περιέχουν αντιοξειδωτικά.

Στικς λαχανικών με χούμους

Τα λαχανικά όπως το καρότο, οι πιπεριές και το αγγούρι που μπορείς να επιλέξεις, είναι μια εξαιρετική πηγή βιταμινών, μετάλλων και φυτικών ινών, ενώ το χούμους είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, καλά λίπη και φυτικές ίνες. Πρόκειται για μια υπέροχη επιλογή για να νιώσεις χορτάτη χωρίς να καταναλώσεις πολλές θερμίδες. Αρκεί φυσικά να μην το παρακάνεις με το χούμους.

Παγωμένο πράσινο τσάι

Ένα δροσιστικό καλοκαιρινό ρόφημα που είναι υγιεινό και παράλληλα ενυδατικό. Περιέχει κατεχίνες που μπορούν να βοηθήσουν στο «ξύπνημα» του μεταβολισμού και στην καύση λίπους. Μπορείς επίσης να προσθέσεις κομματάκια φρούτων όπως οι φράουλες.

Αγγούρια σε φέτες με χυμό λεμονιού

Δροσιστικό και χαμηλό σε θερμίδες, εύκολο να το έχεις μαζί όσο βρίσκεσαι οn the go. Το αγγούρι είναι μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης Κ και φλαβονοειδών. Ο χυμός λεμονιού από την άλλη περιέχει βιταμίνη C που μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος.

Φέτες μήλου με βούτυρο αμυγδάλου

Τα μήλα είναι χαμηλά σε θερμίδες και πλούσια σε φυτικές ίνες που μπορούν να βοηθήσουν την ενίσχυση του αισθήματος κορεσμού, ενώ το βούτυρο αμυγδάλου είναι πλούσιο σε υγιή λιπαρά και πρωτεΐνες. Είναι ένα υπέροχο snack για άτομα που θέλουν να ικανοποιήσουν τις λιγούρες τους για γλυκό και είναι επίσης εύκολο στη μεταφορά του.

