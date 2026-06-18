Η σκηνή ανήκει στον Nick Cave! Στις 24 Ιουνίου στο Release Athens

Η ευρωπαϊκή περιοδεία του Αυστραλού καλλιτέχνη ξεκίνησε θριαμβευτικά

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Ο σπουδαίος Αυστραλός, στην σκηνή του Release Athens

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nick cave

•    «Το συναισθηματικό εύρος αυτής της εμφάνισης είναι ασύλληπτο»
•     «Ένα ηλεκτρισμένο show! Για δυόμισι ώρες ο Cave παραδίδει έναν κόσμο περίεργο αλλά και πανέμορφο»
•    «Παραμένει ο πιο δυναμικός frontman του rock ‘n’ roll»!
•    «Υπνωτικός. Ένας ιερέας μαζί με το ποίμνιό του»

Η Wild God Tour του Nick Cave και των Bad Seeds ξεκίνησε πριν μια εβδομάδα και την Τετάρτη 24 Ιουνίου το Release Athens τους υποδέχεται στην Πλατεία Νερού

Release Athens 2016-2026: 10 χρόνια από τη βραδιά που ξεκίνησαν όλα

Ο χαρισματικός Αυστραλός καλλιτέχνης και η καθηλωτική μπάντα του, επιστρέφουν στη χώρα μας, τέσσερα χρόνια μετά τη συγκλονιστική τους εμφάνιση στον ίδιο χώρο, έχοντας ήδη αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές στις πρώτες στάσεις της ευρωπαϊκής τους περιοδείας!

Με ένα setlist που περιλαμβάνει κάθε μεγάλη επιτυχία αλλά και κομμάτια-έκπληξη για τους πιο «σκληροπυρηνικούς» οπαδούς, ο Cave δύσκολα θα αφήσει κάποιον ανικανοποίητο στην εμφάνισή του που θα διαρκέσει δυόμισι ώρες!

Από τα κλασσικά, “From Her to Eternity”, “Tupelo”, “The Mercy Seat”, “Red Right Hand”, “Into My Arms”, “Jubilee Street” έρχονται τα deep-cuts από τα μακρινά 80s, “Train Long-Suffering” και “Stranger Than Kindness”, ενώ βρίσκουν ξανά θέση στην setlist, διαμάντια όπως τα “Nobody's Baby Now” και “Henry Lee”!

nick cave

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, οι Nick Cave & The Bad Seeds επιστρέφουν για να μας θυμίσουν ότι παραμένουν ένα από τα πιο συναρπαστικά live acts του πλανήτη.

Μαζί του θα είναι ο Baxter Dury,  μία από τις πιο ιδιόρρυθμες και ευφυείς παρουσίες της σύγχρονης βρετανικής μουσικής. 

baxter

Το 2025, με το Allbarone, σε παραγωγή του σπουδαίου Paul Epworth (Adele, Florence & The Machine), παρουσιάζει έναν δίσκο αιχμηρό, μελωδικό και βαθιά παρατηρητικό. Ο Baxter Dury παραμένει ένας μοναδικός χρονικογράφος της αστικής ζωής, με βλέμμα σαρκαστικό και φωνή αφοπλιστικά ειλικρινή.

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