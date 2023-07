Arctic Monkeys: Φωτογραφίες από τις δύο εμφανίσεις τους στο Release

Δείτε φωτογραφίες από τη συναυλία των Arctic Monkeys στο Relese Athens Festival



Οι Arctic Monkeys εμφανίστηκαν για δύο βραδιές στην Πλατεία Νερού στο Παλιό Φάληρο, φιλοξενούμενοι του Release Athens Festival. Tην Τρίτη 18 Ιουλίου και την Τετάρτη 19 Ιουλίου, παρά τον καύσωνα, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να απολαύσει τους Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders, παρέα με τον Nick O’ Malley.

Οι Arctic Monkeys τραγούδησαν τα hits “RU Mine?”, “Do I Wanna Know?”, “Star Treatment”, “Why’d You Only Call Me When You’re High?” και “Fluorescent Adolescent”. Δεν ξέχασαν φυσικά μία από τις πρώτες τους επιτυχίες το "505".

Μαζί τους, οι εκρηκτικοί The Hives στην πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα και o ξεχωριστός Willie J Healey.

Απολαύστε κάποιες από τις καλύτερες στιγμές των Arctic Monkeys στην Αθήνα μέσα από φωτογραφικό υλικό του Release Athens Festival:

