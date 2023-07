Οι Arctic Monkeys έκαναν το 2 στα 2 στο Release Athens Festival

Δείτε φωτογραφίες από τη συναυλία των Arctic Monkeys στο Relese Athens Festival

Όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν στην Πλατεία Νερού την Τρίτη και την Τετάρτη. Οι Arctic Monkeys, headliners του Release Athens Festival για δύο back to back συναυλίες, χάρισαν στους θαυμαστές τους δύο μυθικές εμφανίσεις κι έκαναν το 2 στα 2. Η μία μέρα sold out, η άλλη λίγο πιο χαλαρή από κόσμο, αλλά ασφυκτικά γεμάτη από ενέργεια κι έντονα συναισθήματα.

Από την ημέρα που ανακοινώθηκε η συμμετοχή τους στο φετινό lineup του φεστιβάλ, μετρούσαμε αντίστροφα το χρόνο για το live της χαρισματικής μπάντας από τη Βρετανία. Όταν πήγαμε στην Πλατεία Νερού κι ανεβήκαμε στο VIP μπαλκόνι του opaponline.gr, του νέου διαδικτυακού προορισμού διασκέδασης, για να δούμε τον Alex Turner και την παρέα του θέλαμε να σταματήσουμε τον χρόνο.

Ο χαρισματικός frontman των Arctic Monkeys μαγνήτισε τα βλέμματα όλων από τα πρώτα λεπτά της παρουσίας του στη σκηνή. I Bet You Look Good On The Dancefloor, είπαμε όλοι με μια φωνή στον Turner, που δεν είναι μόνο ο πιο ταλαντούχος στιχουργός της εποχής μας και ένας πραγματικά ξεχωριστός συνθέτης, αλλά και ένα εξαιρετικός performer. Γινόταν ένα με τα τραγούδια που ερμήνευε και σκόρπιζε στην ατμόσφαιρα ένα μοναδικό συναίσθημα, σαν να μας ψιθυρίζει I Wanna Be Yours. Εμείς πάντως σίγουρα παραδοθήκαμε στη μαγεία του!

Δύο πρώτες φορές για τους The Hives στην Αθήνα

To φετινό Release είχε και μια «διπλή» πρώτη εμφάνιση των The Hives στη χώρα μας. Τα αδέλφια Howlin' Pelle Almqvist και Nicholaus Arson, που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των Arctic Monkeys και βρίσκονται στο πλευρό τους σε ακόμη μια τουρνέ, αντίκρυσαν για πρώτη φορά το αθηναϊκό κοινό την Τρίτη, αλλά και μια «δεύτερη πρώτη φορά» την Τετάρτη. Όσοι τους είδαμε καταλάβαμε γιατί θεωρούνται μία από τις καλύτερες live μπάντες της κιθαριστικής μουσικής.

Η προθέρμανση για να υποδεχθούμε τους Σουηδούς The Hives έγινε με funk, soul και R&B ήχους από τον Willie J Healey, ο οποίος συμπλήρωνε το lineup της βραδιάς.

