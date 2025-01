Ο Σούπερμαν έγινε πατέρας για πρώτη φορά - Γέννησε η σύντροφός του

Στιγμές ευτυχίας για τον Χένρι Καβίλ και τη σύντροφό του, Νάταλι Βισκούσο οι οποίοι έγιναν γονείς για πρώτη φορά, με την ευχάριστη είδηση να επιβεβαιώνει πηγή στο People.

Ο Χένρι Καβίλ με τη Νάταλι Βισκούσο σε κινηματογραφική πρεμιέρα στο Λος Άντζελες το 2022 /Φωτογραφία AP Images/Jordan Straus

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες, όπως το όνομα, το φύλο κι η ημερομηνία γέννησης του παιδιού, ωστόσο η Daily Mail δημοσίευσε φωτογραφίες του ζευγαριού όπου απεικονίζονται με παιδικό καρότσι στην Αυστραλία.

O 41χρονος ηθοποιός βρίσκεται εκεί για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας με τίτλο Voltron.

Henry Cavill and Natalie Viscuso are engaged! Hollywood hunk's girlfriend steps out with huge diamond ring on her wedding finger - as the couple welcome their first baby to the world https://t.co/H99eUBIdBd