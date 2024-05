Γιορτή της Μητέρας: Celebrities γιόρτασαν με τις μαμάδες & τα παιδιά τους

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα, αφού οι μαμάδες όλου του κόσμου γιορτάζουν!

Πολλοί είναι οι celebrities που και φέτος τίμησαν τη Γιορτή της Μητέρας αναρτώντας τρυφερά στιγμιότυπα στα social media με τις μαμάδες αλλά και τα παιδάκια τους.

Χριστίνα Μπόμπα

«Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Είμαι ευλογημένη που είμαι μαμά σας».

Ελένη Χατζίδου

«Μ🌸Α🌸Ν🌸Α

#happymothersday»



Ιωάννα Τούνη

«Ότι πιο σημαντικό και δύσκολο και ΥΠΕΡΟΧΟ έχω καταφέρει στην ζωή μου μέχρι σήμερα, είναι η μητρότητα❤️🥹 Νιώθω πως το να είσαι μαμά, είναι το πιο δύσκολο και παράλληλα το πιο όμορφο πράγμα σε όλο τον κόσμο! Και θέλω απλά να πω ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΜΠΡΑΒΟ σε όσες μανούλες βρίσκονται σε αυτό το προφιλ… και να σας δώσω μια σφιχτή ιντερνετική αγκαλιά…. ΜΑΝΟΥΛΕΣ ΜΟΥ ΕΙΣΤΕ ΟΛΕΣ ΥΠΕΡΟΧΕΣ! Σας αγαπώ & σας θαυμάζω…

Χρόνια μας πολλά🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻 #happymothersday»

Σίσσυ Χρηστίδου



«You got this! Keep going..

Happy Mother’s Day mothers ❤️»

Δούκισσα Νομικού

«Αχ Θεέ μου πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός…

Τα παιδιά μας μεγαλώνουν, οι μανάδες μας μεγαλώνουν, εμείς μεγαλώνουμε. Η σημερινή ημέρα είναι μια υπενθύμιση ώστε να είμαστε παρόντες, να αγκαλιάζουμε όσο πιο συχνά μπορούμε τα παιδιά μας, να είμαστε εκεί γι’αυτά χωρίς να τα κρίνουμε αλλά μόνο για να τα ενθαρρύνουμε και να τα καθοδηγούμε, να απαντάμε με χαμόγελο 1472936291974738 φορές την ημέρα στη λέξη «Μαμά» και να τα βλέπουμε περήφανες να ανοίγουν τα φτερά τους.

Και να μην ξεχνάμε και τη δική μας μάνα, να πηγαίνουμε συχνότερα, να μιλάμε μαζί της όσο περισσότερο μπορούμε τώρα που την έχουμε.

Χρόνια πολλά λοιπόν ❤️

Την αγάπη μου και τη σκέψη μου στέλνω σε όσες θέλουν και παλεύουν για να γιορτάσουν και εκείνες τη σημερινή ημέρα (και την κάθε μέρα), σε εκείνες που από επιλογή δεν θέλουν,

και σε όλους εκείνους που δεν έχουν πού να δώσουν το λουλούδι τους…

Αγάπη εύχομαι σε όλους 🙏🏻»

Αγγελική Νικολούλη

«Μανούλα μου χρόνια σου πολλά να σε χαιρόμαστε. Είμαι περήφανη για σένα...»

Εριέττα Κούρκουλου

«Είμαστε μαμάδες. Μαμάδες των παιδιών που γεννήσαμε, των μωρών που κυοφορήσαμε για πολύ, ή και για λίγο. Μαμάδες μικρών ανθρώπων που αγαπάμε σαν να είναι δικά μας – γιατί είναι και δικά μας, ίσως είναι ανήψια, ίσως βαφτιστήρια, ίσως παιδιά της παιδικής μας φίλης που έγινε μέσα στα χρόνια αδερφή μας.

Είμαστε μαμάδες κάθε παιδιού που αγαπήσαμε με όλη μας την καρδιά και ας μην καταφέραμε να το κρατήσουμε ποτέ στην αγκαλιά μας! Εμείς, οι τυχερές μαμάδες – εκείνες που γνωρίσαμε τα παιδιά μας και έχουμε την τύχη να τα βλέπουμε να μεγαλώνουν, οφείλουμε να το γιορτάζουμε – να μην θεωρήσουμε ούτε μια στιγμή το δώρο που μας δόθηκε δεδομένο. Όμως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και να γιορτάσουμε και τις υπόλοιπες μαμάδες. Αυτές που ακόμα προσπαθούν, ή αυτές που μας βοηθούν καθημερινά στο μεγάλωμα των δικών μας παιδιών χωρίς να αναγνωρίζονται ποτέ ως αυτό που είναι – γιατί μαμάδες είναι ΚΑΙ αυτές!Σε όλες τις μαμάδες θέλω να πω ότι τις βλέπω σήμερα! Τις σκέφτομαι, τις θαυμάζω, τις αγαπώ.

Αυτές οι γιορτές δεν είναι πάντα εύκολες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μαμά είναι αυτή που δίνει όλη της την ψυχή για ένα παιδί και ότι όποια το έχει κάνει αυτό γιορτάζει σήμερα μαζί με όλες μας και ας μην γέννησε ποτέ!»

Χρύσα Μιχαλοπούλου

«Και ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές, και πάλι κάτι θα περισσέψει»

Ρούλα Σταματοπούλου

«Χρόνια πολλά σε όλες τις μανουλες του κόσμου!»

Ελένη Μενεγάκη

«Happy Mother’s Day»



Μαρία Τζομπανάκη

«Μαμά…. ε μαμά … μ ακούς, με σκέφτεσαι κι εκεί που είσαι? που αναρωτιόσουν μέρες πριν φύγεις από την αγκαλιά μας αν έχει χρώματα ο κάτω κόσμος…που μας άπλωνες τα φτερά της αγάπης σου και μπαίναμε και τα τέσσερα παιδιά σου μέσα… Μαμά μου πεντάμορφη , γλυκειά μου μανούλα θυμαμαι ακόμα τη φωνή σου , τη μυρωδιά σου ακούω τα λόγια σου αισθάνομαι ακόμα το άγγιγμα σου …Μάνα μου πεντάμορφη μού λείπεις αγιάτρευτα και τόκρυβα από όλους , όλα χρόνια που μας έφυγες νωρίς… Και τώρα θέλω να το φωνάξω τραγουδιστά και δακρυσμένα: ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΜΑΝΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΑΝΤΙΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΦΥΓΕΣ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΜΟΥ … Ουρανέ μου Θάλασσα μου Χελιδόνι μου….Σ Ευχαριστώ……………..»



Ευδοκία Ρουμελιώτη



«Εδώ και πολλά όταν έρχεται αυτή ημέρα όλα είναι κάπως...πιο δύσκολα...Κάθε μέρα μα κάθε μέρα για τα πιο χαζά μέχρι τα πιο σημαντικά πράγματα που κάνω μου λείπεις.Δεν υπάρχει στιγμή σημαντική η ασήμαντη για εμένα που να μην σε χρειάζομαινα μην σε αναζητώ....Σ'αγαπώ πάντα...Και όλοι εσείς που έχετε την τύχη να την έχετε δίπλα σας το μονό πράγμα που έχετε να κάνετε είναι απλά να τις λατρεύετε και να το δείχνετε όσο πιο πολύ μπορείτε μέχρι να σωπάσετε από την πολύ αγάπη....»

Μαίρη Συνατσάκη



«Με έκανες μαμά και ξεκλείδωσες όλο κάτι καινούργιες πίστες αυτής της ζωής. Καινούργια πίστα αγάπης αλλά και άγχους. Λατρείας αλλά και υποχρεώσεων. Νοιαξίματος και πανικού. Υπομονής και δύναμης και μια αίσθηση ενστίκτου μαγική. Μου λείπουν όλα από την προηγούμενη μου ζωή αλλά δεν θέλω τίποτα πίσω αν δεν έχω εσένα. Είναι βράδια που ανυπομονώ να κοιμηθείς για να κάνω δικά μου πράγματα και καταλήγω να βλέπω τις φωτογραφίες και τα βίντεο που σε έβγαλα μέσα στην ημέρα. Είναι όλα παράλογα και εντελώς λογικά ταυτόχρονα… • είναι τέτοιες οι ημέρες και δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο σήμερα από τις μανάδες που χάνουν τα παιδιά τους. Αυτός ο κόσμος χρειάζεται περισσότερη μητρική φροντίδα σε όλα τα επίπεδα. Μακάρι να του την δώσουμε 🤍»

Αθηνά Οικονομάκου

Τζένη Μπαλατσινού

