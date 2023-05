Μαρία Καβογιάννη -Κλέλια Ανδριολάτου: Ξέδωσαν στον χορό μέσα στο αυτοκίνητο

Στους Παξούς βρίσκονται εδώ και περίπου έναν μήνα οι συντελεστές του Maestro, μιας και πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της σειράς.

Σύμφωνα με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη θα συνεχιστούν και τον Οκτώβριο στο νησί του Ιονίου.

Μετά την επιτυχία της σειράς, η οποία έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο μέσω του Netflix, η χαρά των συντελεστών είναι απίστευτη.

Τα αστεία, τα πειράγματα, αλλά και οι χοροί των ηθοποιών πίσω από τις κάμερες δίνουν και παίρνουν.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο Κλέλια Ανδριολάτου και η Μαρία Καβογιάννη ξέδωσαν στον χορό μέσα στο αυτοκίνητο ακούγοντας το Every Breath You Take από τους Police.

