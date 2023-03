Η Κάρα Ντελεβίν για τον εθισμό της στα ναρκωτικά: «Θα κατέληγα νεκρή»

Δείτε βίντεο για την Κάρα Ντελεβίν από το Breakfast@Star

Αρκετούς μήνες μετά τη διαρροή φωτογραφιών και βίντεο που έδειχναν την Κάρα Ντελεβίν υπό την επήρεια ναρκωτικών, το διάσημο μοντέλο πήρε την απόφαση να μιλήσει για όλα!

Η 30χρονη καλλονή αρχικά είπε ότι τα στιγμιότυπα των παπαράτσι ήταν ένα καλό «ταρακούνημα» για να επιστρέψει στη νηφαλιότητα. Εξήγησε ότι μόλις είχε επιστρέψει από το φεστιβάλ Burning Man στη Νεβάδα των ΗΠΑ τον Σεπτεμβρίου 2022, επισημαίνοντας ότι: «Δεν είχε κοιμηθεί και δεν ήταν καλά».

