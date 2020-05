Cara Delevingne: Χώρισε από την αγαπημένη της, Ashley Benson

These two are so in love 😍 🥰 Look at Caras hand!! 😍👀 #caradelevingne #caradelevigne #caradelevinge #delevingne #delevingner #delevingners #cashley #ashleybenson #ashleybenzo #ashbenzo #benzo #benzoholic #benzoholics #buttahbenzo #pll #prettylittleliars #hannamarin #haleb #touchyfeely #cantkeepmyhandstomyself #sexy #couple #love #summer2019 #follow #followformore

A post shared by Cara Delevingne/Ashley Benson (@cashleydelebenzo) on Aug 6, 2019 at 6:39am PDT