Τζουντ Λο: Ούτε πρώτο, ούτε δεύτερο αλλά... έβδομο παιδί για τον σταρ!

Πατέρας για έβδομη φορά φαίνεται πως έγινε ο Τζουντ Λο, όπως μαρτυρούν πρόσφατες φωτογραφίες του με τη σύζυγό του από το αεροδρόμιο.

Τα στιγμιότυπα που έφερε στη δημοσιότητα η εφημερίδα The Sun, δείχνουν τον ηθοποιό και τη σύζυγό του, Φιλίππα Κοάν να σπρώχνουν ένα καροτσάκι στο Heathrow του Λονδίνου.

Jude Law becomes a dad for a seventh time as he is spotted with newborn baby at airport https://t.co/ZfXMTSNr4E pic.twitter.com/z94QiRGjnA