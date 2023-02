Φωτεινή Δάρρα: Στο Φάντασμα της Όπερας με τον γοητευτικό της σύζυγο

Δείτε όσα είπε η Φωτεινή Δάρρα στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού

Έχει μια τεράστια πορεία στο τραγούδι, ενώ μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες τη βλέπαμε στη σκηνή του J2US με τον παραολυμπιονίκη, Πάνο Τριανταφύλλου.

Ο λόγος για τη Φωτεινή Δάρρα που το βράδυ της Τετάρτης βρέθηκε στην πρεμιέρα της παράστασης The Phantom of the Opera, του δημιουργού των μεγάλων και δημοφιλών μιούζικαλ Άντριου Λόυντ Γουέμπερ.

Η Φωτεινή Δάρρα κι ο Γιώργος Παπαχριστούδης είναι μαζί σχεδόν μια δεκαετία /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το εντυπωσιακό λεοπάρ παλτό της ταλαντούχας τραγουδίστριας τράβηξε τα βλέμματα, ενώ στο πλευρό της βρισκόταν ο γοητευτικός σύζυγός της, Γιώργος Παπαχριστούδης.

Η τραγουδίστρια έχει αποκτήσει με τον συνθέτη, πιανίστα κι ενορχηστρωτή με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη μια πολύ όμορφη κορούλα, τη Ρωξάνη.

Η Φωτεινή Δάρρα θα μπορούσε άνετα να πρωταγωνιστήσει στο Φάντασμα της Όπερας /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media