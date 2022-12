Harry -Meghan: Ντοκιμαντεροσειρά ή ραβασάκι; Καταπιεσμένοι ή κακομαθημένοι;

Βίντεο για το ντοκιμαντέρ Harry - Meghan από το Breakfast@Star

Βραδύκαυστη (slow-burn), με πολλές επαναλήψεις, σχεδόν βαρετή χαρακτηρίζει το BBC τη νέα σειρά-ντοκιμαντέρ (docuseries) του Netflix για το «πρώην» βασιλικό ζεύγος Harry και Meghan. Οι «εκρηκτικές» αποκαλύψεις που υπόσχονταν τα trailers φαίνεται να μην έγιναν στα τρία πρώτα επεισόδια που κυκλοφόρησαν. Οι φαν του βασιλικού gossip θα πρέπει να περιμένουν τώρα έως την άλλη εβδομάδα για να δουν ΑΝ θα μάθουν τελικά ποιος έδινε στη δημοσιότητα πληροφορίες για το ζευγάρι, ποιος πολεμούσε τη Μέγκαν για τη μυστική ατζέντα κάποιων άλλων, ποιος έπαιζε «βρώμικο» παιχνίδι.

Ο βρετανικός τύπος χαρακτήρισε τη σειρά μονόπλευρη, αφού, όπως είπε και το παλάτι, δεν προσέγγισε κανείς τη βασιλική οικογένεια για σχόλιο. Εδώ η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Το παλάτι του Kensington (η οικογένεια του Ουίλιαμ και της Κέιτ) και το παλάτι του Buckingham (κατοικία της βασίλισσας Ελισάβετ και πλέον του βασιλιά Καρόλου) φαίνεται να δέχθηκαν email από μία εταιρία παραγωγής με «άγνωστη» διεύθυνση. Όταν προσπάθησαν να επιβεβαιώσουν με το Netflix την αυθεντικότητα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, δεν έλαβαν απάντηση. Σύμφωνα με πληροφορίες του βρετανικού ειδησεογραφικού πρακτορείου Press Association πάντως, το email δε ρωτούσε τη γνώμη τους για ολόκληρη τη σειρά, αλλά μόνο κάποια κομμάτια.

Το ζευγάρι που αρνήθηκε τα βασιλικά καθήκοντά του το 2020 φαίνεται να βιντεοσκοπούσε τη ζωή του από τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς, πολύ πριν συμφωνηθεί η σειρά με το Netflix, βάζοντας πολλούς σε σκέψεις πως ετοιμάζονταν ήδη να επωφεληθούν οικονομικά από την αποφάσή τους να αφήσουν το βασίλειο πίσω τους.

Η σειρά περιγράφει τον έρωτά τους και το πώς βλέπει ο ένας τον άλλον, με τις κριτικές να μιλούν για ένα γράμμα αγάπης, παρά για ντοκιμαντέρ. Εμφανίζονται σαν το ζευγάρι που θυσίασε τα πάντα σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει το σύστημα, τα πρωτόκολλα και πάνω από όλα τον ρατσισμό.

Και κάπου εδώ μπαίνουν οι βρετανοί βασιλικοί φανς. Σε σχόλια στο Twitter «κράζουν» τη... Δούκισσα, που είναι εκατομμυριούχος, προνομιούχα και παρόλα αυτά δεν κάνει τίποτα άλλο από το να κλαίγεται. Όπως αναφέρουν χρήστες του διαδικτύου από τη Μεγάλη Βρετανία, εκείνη ζει πολύ καλύτερη ζωή από τον μέσο Άγγλο που λέει ότι την καταπιέζει. Πολλοί Βρετανοί πιστεύουν πως η Meghan είναι αυτή συμπεριφέρεται με ρατσισμό ενάντια στη χώρα τους, κοροϊδεύοντας τα έθιμα και τις παραδόσεις τους. Άλλος ανάρτησε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Harry, για τον οποίο συγκεντρώθηκαν χιλιάδες κόσμου χαρούμενοι και για τους δυο τους, αναρωτούμενος αν αυτό συνιστά ρατσισμό εναντίον της.

Harry - Meghan: Ντοκιμαντεροσειρά ή ραβασάκι; Καταπιεσμένοι ή κακομαθημένοι;/ ΑP Images

Πλήθος κόσμου στον γάμο του Harry και της Meghan Markle/ ΑP Images

Dear Meghan markle,



You are a duchess, you are a millionaire, you are insanely privileged.



You are not oppressed. You live a much better life than the brits you trash and who you claim opresss you.



Get over yourself,

Sincerely,

Britain