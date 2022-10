Δύσκολες ώρες για τον Σον Πεν - Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του

Δείτε διάφορες φωτογραφίες του Σον Πεν με τη μητέρα του Εϊλίν Ράιαν

Η ηθοποιός Εϊλίν Ράιαν, μητέρα του κινηματογραφικού σταρ Σον Πεν του Κρίστοφερ Πεν και του μουσικού Μάικλ Πεν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών.

Πέθανε την Κυριακή 9 Οκτωβρίου στο σπίτι της, μόλις μια εβδομάδα πριν από τα 95α γενέθλιά της.

Στα 62 του χρόνια ο Σον Πεν είναι ένας από τους πολυβραβευμένους σταρ του Χόλιγουντ /Φωτογραφία AP Images

Η Εϊλίν γνώρισε τον σύζυγό της, Λίο Πεν, κατά τη διάρκεια των προβών για μια παραγωγή του 1957 του The Iceman Cometh και παντρεύτηκαν λίγο αργότερα. Εκείνος έφυγε από τη ζωή το 1998.

Εμφανίστηκε σε ταινίες όπως: I Am Sam, The Indian Runner και The Crossing Guard και σειρές όπως The Twilight Zone, The Detectives, Ben Casey, Marcus Welby, M.D., Little House on the Prairie, Ally McBeal και Grey’s Anatomy μεταξύ πολλών άλλων.

Ο Σον Πεν με τη μητέρα του Εϊλίν Ράιαν σε πάρτι μετά τα βραβεία Όσκαρ το 2004 /Φωτογραφία AP Images

Η οικογένεια Πεν επιβεβαίωσε την τραγική είδηση στην ιστοσελίδα Deadline, αλλά προς το παρόν δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες.

