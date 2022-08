Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Σκόπευε να μετακομίσει μόνη της στις ΗΠΑ»

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της πριγκίπισσας Νταϊάνα / Φωτογραφίες: AP

Στην 25η επέτειο του θανάτου της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ένας βασιλικός σωματοφύλακας μιλάει για την προστασία και τη φιλία του με την πιο διάσημη γυναίκα στον κόσμο, καθώς επίσης και για το δέσιμο με τους νεαρούς πρίγκιπες γιούς της – τον ​​Χάρι και τον Ουίλιαμ – και περιγράφει τις λεπτομέρειες της νύχτας που πέθανε η Νταϊάνα.

Όπως υποστηρίζει ο σωματοφύλακας, πριν το τραγικό δυστύχημα που έβαλε τέλος στη ζωή της τόσο πρόωρα, η πριγκίπισσα Νταϊάνα σχεδίαζε να μετακομίσει στις ΗΠΑ χωρίς τους γιους της.

Κατά τύχη, ο Σάνσουμ δεν βρισκόταν στο αυτοκίνητο της Νταϊάνα τη νύχτα του ατυχήματος. Στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Protecting Diana: A Bodyguard’s Story», ο Λι Σάνσουμ ισχυρίζεται ότι η πριγκίπισσα ετοιμαζόταν να αποκαλύψει στους παπαράτσι τα σχέδιά της να μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια να προστατέψει τον Ουίλιαμ και τον Χάρι από τον Τύπο, την περίοδο που ήταν σε διακοπές με τον φίλο της, Ντόντι Αλ Φαγιέντ στο Σεν Τροπέ, τον Ιούλιο του 1997.

Η οικογένεια διέμενε στο πολυτελές γιοτ του επιχειρηματία και οι παπαράτσι σχημάτιζαν κλοιό γύρω από το σκάφος καθημερινά, σύμφωνα με τον Σάνσουμ, ο οποίος πρόσεχε τα μέλη της βασιλικής οικογένειας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Οι δημοσιογράφοι ήταν το μεγάλο της βάσανο παντού, όχι μόνο στο Σεν Τροπέ γράφει ο Σάνσουμ στο βιβλίο του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Νταϊάνα του είχε πει ότι «δεν μπορεί πια να κάνει τίποτα στο Ηνωμένο Βασίλειο» αφού ο Τύπος της επιτίθεται σε κάθε της βήμα.

«Θέλω να πάω στις ΗΠΑ και να ζήσω εκεί για να ξεφύγω από όλα αυτά. Τουλάχιστον στην Αμερική με συμπαθούν και θα με αφήσουν ήσυχη», του είπε η πριγκίπισσα Νταϊάνα, όπως ισχυρίζεται.

Ο Σάνσουμ ρώτησε την Νταϊάνα εάν θα έπαιρνε μαζί της και τους γιους της, και εκείνη του εξήγησε ότι δεν θα της επέτρεπαν ποτέ να κρατήσει τα αγόρια μακριά από τα βασιλικά τους καθήκοντα. «Αν μετακομίσω, θα μπορώ μάλλον να τους βλέπω μόνο στις σχολικές διακοπές», φέρεται να είπε η Νταϊάνα στον σωματοφύλακά της.

«Ήταν φανερό ότι η Νταϊάνα ήταν μια υπέροχη μητέρα, πολύ στοργική και τρυφερή με τα δύο της αγόρια. Όμως, όπως έδειχναν τα πράγματα, ίσως χρειαζόταν να αφήσει τους γιους της πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αποδράσει από τον Τύπο που την καταδίωκε αλύπητα κάθε μέρα. Θα το έκανε, επίσης, για να τους ελευθερώσει από την προσοχή που προσέλκυαν όταν ήταν μαζί της», έγραψε ο Σάνσουμ στο βιβλίο του.

Λίγες μέρες μετά την άφιξή τους στο Σεν Τροπέ, η Νταϊάνα ανακοίνωσε ότι θα πήγαινε να πει στους δημοσιογράφους ότι εγκατέλειπε μόνιμα το Ηνωμένο Βασίλειο. «Είχα ανησυχήσει γιατί το πλήθος των παραράτσι ήταν ήδη τεράστιο και μάλλον θα δεκαπλασιαζόταν αν τους έδινε μια τόσο μεγάλη είδηση», ανέφερε ο σωματοφύλακάς της.

Τελικά, όμως, παρότι έκανε στον Τύπο δηλώσεις εκείνη την ημέρα, δεν είπε τελικά λέξη για τα υποτιθέμενα σχέδιά της, κάτι που ανακούφισε τον τότε σωματοφύλακά της. Λίγες μέρες μετά βρήκε, η αγαπημένη πριγκίπισσα όλου του κόσμου, βρήκε τραγικό θάνατο.

