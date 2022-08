Anne Heche: Η ιατροδικαστική έρευνα αποκάλυψε τα αίτια του θανάτου της

Δείτε βίντεο από διάφορες εμφανίσεις της Anne Heche

Σχεδόν μια εβδομάδα μετά την αποσύνδεσή της Anne Heche από τη μηχανική υποστήριξη, που την κρατούσε στη ζωή μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε στις 5 Αυγούστου, ανακοινώθηκε η ιατροδικαστική έρευνα για τα αίτια θανάτου της 53χρονης ηθοποιού.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, η Heche πέθανε λόγω εισπνοής καπνού και θερμικών εγκαυμάτων. To κάταγμα στέρνου από αμβλύ τραύμα, κάτι που συμβαίνει συχνά όταν το στήθος ενός θύματος ατυχήματος χτυπά το τιμόνι, χαρακτηρίστηκε ως ένα ακόμα σημαντικό αίτιο που την οδήγησε στον θάνατο.

Εκθαμβωτική η αείμνηστη Heche στην πρεμιέρα της ταινίας Cedar Rapids στη Νέα Υόρκη /Φωτογραφία AP Images

Η 53χρονη σταρ οδηγούσε με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα όταν προσέκρουσε σε κατοικία κι έπειτα σε γκαράζ. Από την πρόσκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά που της προκάλεσε σοβαρά εγκαύματα, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και παρέμεινε συνδεδεμένη σε αναπνευστήρα μέχρι να καθοριστεί αν υπάρχουν στο σώμα της όργανα κατάλληλα για δωρεά, καθώς η ίδια είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία της να γίνει δωρήτρια οργάνων.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας Έξι Μέρες, Επτά Νύχτες με τον Harisson Ford, πέθανε στις 12 Αυγούστου και πριν η οικογένεια της αποφασίσει να την αποσυνδέσει από τη μηχανική υποστήριξη, ο εκπρόσωπός της εξήγησε ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρή, κάτι που σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας μπορεί να οριστεί ως θάνατος.

Η Anne Heche στο διάσημο κινηματογραφικό φεστιβάλ Sundance το 2011 /Φωτογραφία AP Images

Η Heche φέρεται να ήταν υπό την επήρεια κοκαΐνης και πιθανώς φαιντανύλης, ενώ αν κι αναφέρεται πως μετά το τροχαίο δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις της, σε ένα σοκαριστικό βίντεο που έχει αναρτηθεί στα social media, φαίνεται ότι λίγο πριν μπει στο ασθενοφόρο κάνει προσπάθεια να σηκωθεί από το φορείο.

Anne Heche was definitely not brain dead like they claim after the crash#AnneHeche pic.twitter.com/vKrqF53pez