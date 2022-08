Anne Heche: Είχε αποκαλύψει ποιες θα ήθελε να την υποδυθούν όταν πεθάνει

Δείτε διάφορες φωτογραφίες της Anne Heche

Επτά μήνες πριν το τραγικό τροχαίο που της κόστισε τη ζωή της, η Anne Heche είχε αποκαλύψει ποιες ηθοποιοί θα ήθελε να την υποδυθούν, σε περίπτωση που γυριστεί ταινία για τη ζωή της.

Η ηθοποιός που έχασε τη ζωή της λίγες ημέρες μετά το τροχαίο υπό την επήρεια κοκαΐνης, είχε παραχωρήσει μια συνέντευξη τον Ιανουάριο στο podcast Behind the Velvet Rope with David Yontef, το οποίο όμως κυκλοφόρησε σήμερα.

Όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, την πιο νεανική εκδοχή της θα ήθελε να υποδυθεί η Miley Cyrus ή η Kristen Bell. «Αυτά τα δύο κορίτσια έχουν την ικανότητα να βγάζουν το χιούμορ που διαθέτω κι εγώ», είχε δηλώσει. «Και οι δύο μοιράζονται μια ικανότητα να αντιμετωπίζουν τον κόσμο, με τον τρόπο που το κάνω κι εγώ. Νιώθω ότι έτσι θα ήθελα να απεικονιστεί η ζωή μου», πρόσθεσε.

Στη Heche άρεσε το ταλέντο και το... θράσος της Miley Cyrus /Φωτογραφία AP Images

Ανέφερε μάλιστα, πως θαυμάζει τη Cyrus από την πρώτη στιγμή που την είδε στον ρόλο της Hannah Montana. «Έχει ικανότητες. Μπορεί να τα καταφέρει. Για να έκανε αυτό, να πάει στη Disney και να δοκιμαστεί σε κάτι τέτοιο και στη συνέχεια, να κάνει το Wrecking Ball, τότε μπορεί να το κάνει. Θαυμάζω τον τρόπο που κινείται, που τραγουδάει, τη φωνή και τη συμπόνια της, αλλά και τον τρόπο που αγαπάει τους πάντες και το δείχνει στη σκηνή. Θέλω να δω έναν αγνό καλλιτέχνη στη θέση αυτή, οπότε νομίζω ότι η Miley είναι η κατάλληλη. Είναι μεγάλη ηθοποιός», εξήγησε.

Η Kristen Bell είχε πρωταγωνιστήσει σε ταινία με την Anne Heche /Φωτογραφία AP Images

Όσο για την Kristen Bell, είχε δηλώσει πως τρέφει μεγάλη αδυναμία για εκείνη, από την περίοδο που συμπρωταγωνιστούσαν στην ταινία Gracie's Choice. «Η Kristen μου έδωσε τη δεύτερη υποψηφιότητά μου για Emmy. Βλέπω τον εαυτό μου πολύ σε αυτή. Θα το κάνει με χαρά, με την υπέροχη προσωπικότητά της και τη γοητεία της. Έχει υπέροχο συγχρόνισμο και χιούμορ», είχε πει χαρακτηριστικά.

Θυμιζουμε ότι μια εβδομάδα μετά το μοιραίο τροχαίο, η Heche άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 53 ετών. Η ηθοποιός βρισκόταν σε κώμα από την περασμένη Παρασκευή, όταν και τράκαρε το αυτοκίνητό της πάνω σε ένα σπίτι τρέχοντας με 140 χλμ. την ώρα μετά από χρήση κοκαϊνης.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η οικογένειά της λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Παρασκευής ώρα Ελλάδος, κι αφού η Heche αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη, που την κρατούσε στη ζωή.

