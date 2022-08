Πέθανε η Anne Heche: Την αποσυνέδεσαν από το μηχάνημα υποστήριξης

Δείτε διάφορες φωτογραφίες της Anne Heche

Η Αμερικανή ηθοποιός Anne Heche απεβίωσε, αφού πριν από λίγη ώρα την αποσυνέδεσαν από τη μηχανική υποστήριξη, μια εβδομάδα μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη.

O θάνατός της ανακοινώθηκε απο τη φίλη της, Nancy Davis, που έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram: «Ο παράδεισος έχει έναν νέο Άγγελο, Η αγαπημένη, ευγενική, διασκεδαστική, γοητευτική κι όμορφος φίλη μου πήγε στον παράδεισο. Θα μου λείψει πολύ και θα λατρεύω όλες τις όμορφες αναμνήσεις που έχουμε μοιραστεί. Η Anne ήταν πάντα το πιο ευγενικό και το πιο στοχαστικό άτομο που πάντα έβγαζε τον καλύτερό μου εαυτό. Είμαι συντετριμμένη». Για την ιστορία, η Davis σύστησε την Heche στη μετέπειτα σύντροφό της, τη διάσημη παρουσιάστρια Ellen DeGeneres, σε πάρτι του Vanity Fair το 1997.

Η ανάρτηση της Nancy Davis

Η 53χρονη ηθοποιός βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, μετά το τροχαίο δυστύχημα που είχε στις 5 Αυγούστου. Διασωληνώθηκε άμεσα και παρέμεινε σε κώμα με μηχανική υποστήριξη περίπου για μία εβδομάδα.

Ποια ήταν η Anne Heche

Η Anne Celeste Heche γεννήθηκε στις 25 Μαΐου του 1969 στο Οχάιο των ΗΠΑ.

Έγινε γνωστή πρωταγωνιστώντας στην αμερικανική σαπουνόπερα Another World, κερδίζοντας ένα βραβείο Daytime Emmy και δύο Soap Opera Digest.

Έγινε ευρύτερα γνωστή στα τέλη της δεκαετίας του '90 με ρόλους στις ταινίες Donnie Brasco (1997), Volcano (1997), I Know What You Did Last Summer (1997), Six Days, Seven Nights (1998) και Return to Paradise (1998).

Μετά την ερμηνεία της ως «Marion Crane» στο remake του 1998 της ταινίας τρόμου Ψυχώ του Gus Van Sant, κέρδισε μια υποψηφιότητα για το βραβείο Saturn και συνέχισε να λαμβάνει ρόλους σε πολλές ανεξάρτητες ταινίες με μεγάλη επιτυχία. Κάποιες από αυτές ήταν τα Birth (2004), Spread (2009), Catfight (2016) κ.ά. Έλαβε αναγνώριση για τον ρόλο της στην τηλεοπτική ταινία Gracie's Choice, που της χάρισε μια υποψηφιότητα για βραβείο Emmy Primetime, και για τη δουλειά της στο Broadway, ιδιαίτερα στο Twentieth Century, για το οποίο έλαβε υποψηφιότητα για βραβείο Tony.

Εκτός από τους κινηματογραφικούς της ρόλους, η Heche πρωταγωνίστησε στην κωμική δραματική τηλεοπτική σειρά Men in Trees (2006–08), Hung (2009–11), Save Me (2013), Aftermath (2016) και στη στρατιωτική δραματική τηλεοπτική σειρά The Brave το 2017.

Η Anne Heche με την Ellen DeGeneres στην πρεμιέρα της ταινίας Face/Off στο L.A. το 1997 /Φωτογραφία AP Images

Η σχέση της Heche με την Ellen DeGeneres και τα γεγονότα που ακολούθησαν τον χωρισμό τους έγιναν θέματα στα διεθνή MME. Το ζευγάρι σύναψε σχέση το 1997 κι ανακοίνωσε τον γάμο του με πολιτικό γάμο, αν κάτι τέτοιο γινόταν νόμιμο στο Βερμόντ. Χώρισαν τον Αύγουστο του 2000. Η Heche έχει δηλώσει ότι όλες οι άλλες ερωτικές της σχέσεις ήταν με άντρες.

Το 2000, άφησε την DeGeneres για τον Coleman Lafoun, έναν οπερατέρ τον οποίο γνώρισε τον προηγούμενο χρόνο στην περιοδεία σταντ-απ κόμεντι της ΝτεΤζένερις. Τον Σεπτέμβριο του 2001 το ζευγάρι παντρεύτηκε κι απέκτησε έναν γιο τον Μάρτιο του 2002. Ο Lafoun υπέβαλε αίτηση διαζυγίου στις 2 Φεβρουαρίου 2007, μετά από πεντέμισι χρόνια γάμου.Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2009.

Η Anne Heche με τον πρώην σύζυγό της, James Tupper, σε πρεμιέρα το 2010 /Φωτογραφία AP Images

Η Heche φέρεται να άφησε τον σύζυγό της για τον συμπρωταγωνιστή της στο Men in Trees, James Tupper. Με τον Tupper απέκτησαν έναν γιο τον Μάρτιο του 2009. Χώρισαν το 2018.

