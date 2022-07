Έλενα Παπαρίζου: Αποθεώθηκε από χιλιάδες κόσμου στη Σουηδία με τους ANTIQUE

Έλενα Παπαρίζου: «Την επανένωση των Antique την ήθελα και εγώ και ο Νίκος» - Βίντεο από την εκπομπή «Ποιος είναι πρωινιάτικα»

Η Έλενα Παπαρίζου, η διεθνής Ελληνίδα pop star συναντήθηκε και πάλι επί σκηνής με τον Νίκο Παναγιωτίδη σε μια σειρά από sold out συναυλίες στη Σουηδία.

Μπορεί οι ANTIQUE να πραγματοποίησαν με επιτυχία πριν από λίγους μήνες το δισκογραφικό τους reunion με την κυκλοφορία του «Τι Τι», το κοινό όμως απέδειξε πως ανυπομονούσε πολύ και για το on stage comeback τους.

Οι ANTIQUE εμφανίστηκαν και αποθεώθηκαν στο Γκέτεμποργκ στις 2 Ιουλίου και στην Στοκχόλμη στις 9 Ιουλίου στο πλαίσιο του φεστιβάλ Vi som älskar 90-talet («We Who Love’s The 90’s») φέρνοντας «άρωμα Ελλάδας» στο σουηδικό κοινό και κάνοντας τους χιλιάδες παρευρισκόμενους να τραγουδούν ασταμάτητα τα mega hits στη Σκανδιναβία “Opa Opa”, «Δυνατά Δυνατά», «Μέρα με τη Μέρα», “Die For You”, το ολοκαίνουργιο «Τι Τι» αλλά και το «My Number One» με το οποίο η Έλενα κέρδισε την Eurovision το 2005. Στο ίδιο φεστιβάλ εμφανίστηκαν και άλλοι αστέρες που μεσουράνησαν τη δεκαετία του 90’ στις σκανδιναβικές χώρες όπως οι Da Buzz, Dr Alban, E-Type, Coolio, Scooter, Antiloop, Las Ketchup κ.α.

Επόμενη -και τελευταία- στάση για τους ANTIQUE στη Σουηδία είναι το Χέλσινγκμποργκ στις 23 Ιουλίου, ενώ λίγες μέρες μετά η Έλενα θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να συνεχίσει την καλοκαιρινή της περιοδεία που ξεκίνησε με απόλυτη επιτυχία τον Ιούνιο, δίνοντας στον κόσμο την ευκαιρία να την απολαύσει και πάλι ζωντανά σε όλη τη χώρα.

Δείτε αποσπάσματα από την εμφάνιση των ANTIQUE στη Στοκχόλμη:

