Ελένη Φουρέιρα: Ποζάρει ολόγυμνη στο εξώφυλλο του νέου της δίσκου

«Φωτιά» στο Instagram έβαλε η Ελένη Φουρέιρα, ποστάροντας τη φωτογραφία της για το νέο της άλμπουμ.

Η διάσημη τραγουδίστρια είναι πολύ ενεργή στα social media και συχνά μοιράζεται με τους followers της στιγμές από την προσωπική και την επαγγελματική της ζωή.

Το απόγευμα της Πέμπτης ανακοίνωσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πως σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα, στις 3 Ιουνίου, πρόκειται να κυκλοφορήσει ο νέος της δίσκος με τίτλο «Πολύπλοκη».

Στο εξώφυλλο η τραγουδίστρια… is living her best life! Τη βλέπουμε να ποζάρει ολόγυμνη φορώντας μόνο ένα ζευγάρι εντυπωσιακά γάντια, και να κρύβει με τα χέρια της τα επίμαχα σημεία.

«Αυτή είμαι εγώ που κυκλοφορεί νέο άλμπουμ στις 03/06. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που σας παρουσιάζω το νέο μου άλμπουμ... Ανυπομονώ να το δείτε. Θα μπορείτε να προ-αποθηκεύσετε το άλμπουμ στις 28.05. Νομίζεις ότι με ξέρεις αλλά δεν έχεις ιδέα. Μια νέα εποχή έρχεται», έγραψε η Ελένη Φουρέιρα στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.

Δείτε την Ελένη Φουρέιρα να ποζάρει ολόγυμνη στο εξώφυλλο του νέου της δίσκου:

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media