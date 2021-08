Harry και Meghan: «Η Βασίλισσα συμβουλεύεται ομάδα δικηγόρων»

Δείτε βίντεο για τον πρίγκιπα Harry από τη «Φωλιά των Κου Κου»

Όπως αναφέρει αξιόπιστη πηγή μέσα από τη βασιλική οικογένεια, η Βασίλισσα Ελισάβετ παύει πλέον να προσπαθεί να τα βρει με τον πρίγκιπα Harry και τη Meghan Markle και είναι αποφασισμένη να προστατέψει το όνομα της βασιλικής οικογένειας με κάθε τρόπο.

Η ανακοίνωση του νέου βιβλίου του πρίγκιπα Harry που θα κυκλοφορήσει το ερχόμενο έτος ήταν και η αφορμή για τις πλέον τεταμένες σχέσεις του ζευγαριού με τη βασιλική οικογένεια.

Αφορμή στάθηκε η ανακοίνωση για την κυκλοφορία του νέου βιβλίου με τα απομνημονεύματα του πρίγκιπα Harry, η οποία ήταν και η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ τους, καθώς η Βασίλισσα Ελισάβετ φαίνεται ότι δε θα ανεχτεί και δε θα επιτρέψει άλλα σκάνδαλα που αφορούν στο βασιλικό περιβάλλον και περαιτέρω την οικογένεια. Όπως δήλωσε η πηγή στην εφημερίδα Sun: «Η αίσθηση, που μας έχουν δώσει οι 'από πάνω' είναι ότι φτάνει πια με τους Σάσσεξ. Η Βασίλισσα συμβουλεύεται ομάδα δικηγόρων»,

Breaking news! Random House is honored to announce a forthcoming memoir by Prince Harry, The Duke of Sussex, to be published globally in late 2022. pic.twitter.com/NUzXwntuKq