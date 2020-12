Γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz ετοιμάζεται να παντρευτεί

Ο λόγος για τον Στηβ Μιλάτο και την αγαπημένη του, Άννα Παπαϊωάννου, οι οποίοι σε λίγο καιρό θα παντρευτούν με πολιτικό γάμο.

Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγους μήνες ο Στηβ ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους μέσω μιας φωτογραφίας ότι έκανε πρόταση στην εκλεκτή της καρδιάς του και η απάντησή της ήταν θετική. «Είπε το ναι. Σε αγαπάω όσο τίποτα», έγραψε χαρακτηριστικά το μοντέλο.

Ενώ σήμερα ευχήθηκε δημόσια στη μέλλουσα σύζυγό του, με αφορμή την ονομαστική της εορτή, ανεβάζοντας σχετική φωτογραφία στα instastories του με την παρακάτω λεζάντα: «Happy name to my wife».

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας ON Time το ερωτευμένο ζευγάρι σχεδιάζει να κάνει και θρησκευτικό γάμο μόλις τους το επιτρέψουν οι συνθήκες με την πανδημία του κορωνοϊού.