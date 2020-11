Εμβόλιο Moderna: Η Ντόλι Πάρτον δώρισε 1 εκατ. δολάρια για την έρευνα

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας πολλοί σταρ έχουν ευαισθητοποιηθεί κάνοντας μεγάλες δωρεές, ανάμεσα τους και η Ντόλι Πάρτον, η οποία διέθεσε το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων για την ανάπτυξη του εμβολίου της εταιρείας Moderna.

Τον περασμένο Απρίλιο η δημοφιλής τραγουδίστρια της country αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την έρευνα του Vanderbilt University του Τενεσί , όταν ο φίλος της Dr Naji Abumrad της είπε ότι έκαναν «μερικές συναρπαστικές προόδους» σχετικά με την θεραπεία του κορωνοϊού.

Μιλώντας στο The One Show του BBC One, η Ντόλι Πάρτον δήλωσε ενθουσιασμένη και περήφανη που βοήθησε στην έρευνα, ελπίζοντας πως «θα εξελιχθεί σε κάτι υπέροχο και θα βοηθήσει να θεραπεύσει τον κόσμο».

Η δωρεά της 74χρονης τραγουδίστριας υποστήριξε ταυτόχρονα και την έρευνα για θεραπεία με πλάσμα στο Vanderbilt, αλλά και την ανάπτυξη μελετών σχετικά με τον κορωνοϊό.



Η συμβολή της Πάρτον στην καταπολέμηση του κορωνοϊού δεν είναι το μόνο παράδειγμα της φιλανθρωπικής της δράσης, καθώς μέσω του πρότζεκτ Her Imagination Library δωρίζει βιβλία σε παιδιά από τη στιγμή της γέννησής τους μέχρι να ξεκινήσουν το σχολείο.