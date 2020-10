Αντίνοος Αλμπάνης: «Τη μέρα που μου έλεγαν κουράγιο κι ήθελα να ουρλιάξω..»

: η φωτογραφία τραβήχτηκε την ημέρα που ανέβηκα είκοσι σκαλιά σε τριάντα λεπτά την ήμερα που μου έλεγαν κουράγιο κι ήθελα να ουρλιάξω δυνατά να κοπεί η ανάσα να πέσει κάτω όχι κουράγιο, φωνή αντέχουμε όσο θέλουμε αρκεί να θέλουμε πρέπει να συνηθίσεις να αγαπάς εκείνο που σου λείπει και να συνηθίσεις να αντέχεις εκείνο που έχεις ακόμα κι αν πρέπει να ανέβεις είκοσι σκαλιά σε τριάντα λεπτά να αντέχετε όχι γιατί πρέπει γιατί μπορείτε

A post shared by Αντίνοος Αλμπάνης (@_andinoos) on Oct 29, 2020 at 4:51am PDT