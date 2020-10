Η viral φωτό του πρίγκιπα William να λιγουρεύεται... γεύμα από fast food!

Πρίγκιπας William - Kate Middleton: Το χειροκρότημα των παιδιών τους στους γιατρούς για τον κορωνοϊό



Ο πρίγκιπας Harry μπορεί να είναι εκείνος που μετακόμισε στην Αμερική, αλλά ο πρίγκιπας William δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για το Κεντάκι... Την προσοχή του 38χρονου Δούκα του Κέιμπριτζ, εγγονού της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ του Ηνωμένου Βασιλείου απέσπασε το γεύμα ενός πελάτη αλυσίδας γρήγορου φαγητού νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ενώ είχε βγει έξω με τη σύζυγό του, Kate Middeleton, για μια επίσημη εκδήλωση.

Αφού επισκέφθηκε την έκθεση φωτογραφίας Hold Still στο Λονδίνο που καταγράφει τη ζωή στην καραντίνα πολλών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρίγκιπας William «συνελήφθη» από φωτογραφικό φακό να κοιτάει από το παράθυρο ενός εστιατορίου γνωστής και αγαπημένης fast food αλυσίδας, κοντά στον σταθμό Γουότερλου.

Φυσικά, η αλυσίδα εστιατορίων δεν μπορούσε να προσπεράσει αυτή την εξαιρετική ευκαιρία μάρκετινγκ και δημοσίευσε τη φωτογραφία στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

William whispered quietly to himself;



“Oh, I just can’t wait to be wing” pic.twitter.com/oKlQPiV3YJ