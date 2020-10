«Two and a Half Men»: Πρωταγωνίστρια της σειράς έφυγε από τη ζωή

Ήταν ένας από τους πιο αστείους χαρακτήρες στην κωμική σειρά «Two and a Half Men».

Ο λόγος για την «Μπέρτα», την κατά κόσμον ηθοποιό Κοντσάτα Φέρελ, που έφυγε από τη ζωή στα 77 της από ανακοπή καρδιάς.

Η «Μπέρτα» με το βασικό πρωταγωνιστικό καστ της σειράς /Φωτογραφία AP Images

Από τον περασμένο Μάιο η δημοφιλής ηθοποιός αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά της και είχε υποστεί αρκετά καρδιακά επεισόδια, ενώ τη Δευτέρα άφησε την τελευταία της πνοή «γαλήνια, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της», όπως ανέφερε η ανακοίνωση του νοσοκομείου στην Καλιφόρνια όπου νοσηλευόταν.

Η Φέρελ είχε λάβει τρεις υποψηφιότητες για βραβείο Emmy για τον ρόλο της «Μπέρτα», ενώ είχε παίξει και στις ταινίες «Frankenweenie» και «A Very Nutty Christmas».

Με τον Τσάρλι Σιν σε συνέντευξη Tύπου στο Λος Άντζελες το 2005 /Φωτογραφία AP Images

Ο Τσάρλι Σιν για οκτώ που πρωταγωνιστούσε στην επιτυχημένη σειρά για οκτώ σεζόν, την αποχαιρέτησε γράφοντας στο Twitter: «Μία απόλυτα αξιολάτρευτη, μία άριστη επαγγελματίας, μία γνήσια φίλη, μία σοκαριστική και οδυνηρή απώλεια. Μπέρτα, η φροντίδα της καθαριότητας ήταν ύποπτη, η φροντίδα των ανθρώπων ήταν τέλεια».



an absolute sweetheart

a consummate pro

a genuine friend

a shocking and painful loss.



Berta,

your housekeeping

was a tad suspect,

your "people"keeping was perfect.



💕©️💕 pic.twitter.com/cJMK8APgQV