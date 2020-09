Γενέθλια για την «Κανέλλα» από το «Καφέ της Χαράς» - Τα πόσα έκλεισε;

Και καπως ετσι τελείωσε μια υπεροχη μέρα με πολλη αγαπη!!!ευχαριστω ολους που με θυμηθήκατε και μου στείλατε αγαπη και ευχες,θα προσπαθησω να απαντησω σιγά σιγά,να είμαστε καλά,γεροί και δυνατοί και να ξεπεράσουμε αυτές τις δύσκολες μέρες,που ευχομαι να τελειώσουν συντομα. Στέλνω αγαπη σε ολους και ευχομαι ένα φωτεινό αύριο! #love #birthday #friends #blessed ##actors #stillsummer #fumily #fumilylove ευχαριστώ @polina_filippou για το υπέροχο φορεμα @pf_boutique_ 🙏🙏🙏

A post shared by Fotini Ntemiri (@fofo_ntemiri) on Sep 3, 2020 at 3:43am PDT