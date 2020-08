«Καφέ της Χαράς»: Ακομπλεξάριστη η «Κανέλα» - Με μπικίνι στα 59 της!

Δεν σε χορταίνω θάλασσα μου!!!!!!οταν κοιτώ τη θάλασσα γαληνεύει η ψυχή μου......#blessed #summertime #mysummer☀️ #summertime #actress #vitaminsea #sun #lovelive photo by @harrygrigo

