Γιώργος Χρανιώτης- Γεωργία Αβασκαντήρα: Η πιο γλυκιά επέτειος γάμου!

Ήταν υπέροχο,που πριν από 2 χρόνια,μου κρατούσες το χέρι,την ώρα που παντρευόμασταν.Είναι όμως θαύμα κανονικό,που σήμερα,μετά από 2 χρόνια ,δεν μου κρατάς το χέρι μόνο εσύ,αλλά κι ο γιός μας.Χρόνια σου πολλά μικρή μου.Σ’ ευχαριστώ,για το δώρο μας #fiesta #anniversary #weddinganniversary #june #23june2018 #baby #babyboy #tinos

A post shared by Chraniotis Giorgos Official (@chraniotis_giorgos_official) on Jun 23, 2020 at 10:30am PDT