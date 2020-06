Ο Γιώργος Χρανιώτης μας συστήνει τον γιο του!

Δευτερόλεπτα μετά το θαύμα.Εγώ δεν ξέρω αν ζω,ή αν ονειρεύομαι,η @gavaskantira κρατά ολόκληρο τον κόσμο στα χέρια της και ο @kalogirou_ioannis_dr χαμογελά με την αυτοπεποίθηση του ικανού επιστήμονα.Θέλω να σ ευχαριστήσω Γιάννη,όχι μόνο για την εμπειρία σου,αλλά και για την ψυχή σου.Γιατί έβαλες μπόλικη κι αυτό δεν ξεχνιέται.Από την φωτογραφία απουσιάζει η μαία μας @anasta_nom,που ταν στο πλευρό της γυναίκας μου,από την πρώτη στιγμή και την έκανε να συνειδητοποιήσει τις πραγματικές της δυνάμεις.Που δεν τις ήξερε ούτε η ίδια.Ευχαριστούμε πραγματικά,για αυτή την εμπειρία!!!

Chraniotis Giorgos Official (@chraniotis_giorgos_official) Jun 15, 2020