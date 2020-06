Γιώργος Χρανιώτης - Γεωργία Αβασκαντήρα: Έγιναν γονείς!

Στις 20.32 ημέρα Κυριακή,ήρθες μες στο κλάμα,και την ομορφιά.Σε περιμέναμε μικρέ μου πρίγκηπα....Σ ευχαριστούμε,γι αυτήν σου την επίσκεψη.... #baby #newborn #newlife #itsaboy #natural #miracle #daddy #dad #father

A post shared by Chraniotis Giorgos Official (@chraniotis_giorgos_official) on Jun 14, 2020 at 3:05pm PDT