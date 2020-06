Καινούργιου-Σπυροπούλου: Έλυσαν τις διαφορές τους στον τηλεοπτικό αέρα

Καλεσμένοι στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν το πρωί της Δευτέρας η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Χρήστος Ζώτος μετά την αποχώρησή τους από το «Just the two of us» το Σάββατο.

Οι δύο ξανθιές παρουσιάστριες έλυσαν στον «αέρα» τις διαφορές τους, μετά την παρεξήγηση που είχε συμβεί πριν λίγο διάστημα.

Συγκεκριμένα, η Κωνσταντίνα δεν είχε μιλήσει στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας, αλλά μίλησε στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή.

«Εγώ θέλω να πω αυτό που και την τελευταία φορά με ρώτησαν ότι αυτά είναι θέματα φιλικά και τα λύνουμε σε προσωπικό επίπεδο, δε χρειάζεται όλο αυτό. Να βάλουμε μια τελεία σε όλο αυτό. Δε θα ήθελα να πω κάτι σε αυτό» είπε στην αρχή η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μετά από δηλώσεις που έκανε η Χριστίνα Παππά, με την Κατερίνα Καινούργιου να λέει: «Επειδή εμένα η αρχή μου είναι όταν έχω ένα καλεσμένο στην εκπομπή, να μην τον φέρνω ποτέ σε δύσκολη θέση και εκτιμώ ότι ήρθες μετά την παρεξήγηση, εφόσον δε θες να το συνεχίσουμε…». Τότε η Κωνσταντίνα απάντησε: «Άκουσα και εγώ πράγματα που λέγατε ότι αναγκαστικά μας παίζατε λόγω ότι ήμασταν στο Just και δεν έχετε όρεξη να μας παίξετε. Υπάρχουν και από τις δύο πλευρές πράγματα που λέγονται και χοντρά πράγματα. Λύθηκαν για αυτό είμαι εδώ. Αυτό δεν είναι κάτι ωραίο να λες για κάποιον, αναγκαστικά την παίζουμε την κοπέλα, η συμπαίκτρια του Ζώτου».

Από την πλευρά της η οικοδέσποινα του «Ευτυχείτε» δε δίστασε να της απαντήσει: «Εφόσον και εσύ δεν μας μιλάς, δεν υπάρχει λόγος και εμείς να σε παίζουμε. Κωνσταντίνα εσύ αγνοείς τον ρεπόρτερ κι όταν ο άνθρωπος κάθεται εκεί μέχρι τις τέσσερις τη νύχτα... Ο Κωνσταντίνος και ο Σπύρος Κεραμίδας μας μετέφεραν ότι γενικότερα υπήρχε μια άρνηση να μιλήσεις στην εκπομπή. Όταν ξαφνικά βλέπω εγώ να μιλάς στο “Happy Day” έστειλα μήνυμα και στην Τσιμτσιλή επειδή γράφτηκε περίεργα στα sites, μη νομίζει η κοπέλα ότι έχει να κάνει με αυτήν».

Κλείνοντας η Queen Dina πρόσθεσε: «Είχα και έχω εξαιρετικές σχέσεις με τον Alpha, ούτε έφυγα κακήν κακώς, ούτε μου φέρθηκαν άσχημα, μου φέρθηκαν εξαιρετικά, τους φέρθηκα εξαιρετικά κι όταν έφυγα, έφυγα με πολύ καλή διάθεση. Εγώ απλά διορθώνω κάποια πράγματα που ειπώθηκαν».

Έτσι, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και η Κατερίνα Καινούργιου έλυσαν τις διαφορές τους… τουλάχιστον στον «αέρα».