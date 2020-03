Παύλου: Περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας με την κόρη του στο νοσοκομείο

ΕΛΕΝΗ: ετεοκλη η Μπέμπα δεν φαίνεται πολύ καλά και είναι ζεστη ΕΤΕΟΚΛΗΣ: βάλε θερμόμετρο και παρε τον παιδίατρο ΕΛΕΝΗ: έχει 38,5 πυρετό,ο Παιδιατρος είπε να πάμε στο νοσοκομείο( σε 6 μηνών βρέφος με τοσο απότομο πυρετό και με τον επικίνδυνο ιό που κυκλοφορεί δεν ρισκάρεις είπε) Ένας τόσο σύντομος διάλογος ήταν αρκετός για να μας κάνει να νιώσουμε πως ολα μπορούν να αλλάξουν από την μια στιγμή στην άλλη. Μέχρι εκείνη την στιγμή όπως όλος ο κόσμος είχαμε να αντιμετωπίσουμε τον εγκλεισμό στο σπιτι μας με ολα όσα αυτό σημαίνει..αυτό που ζούσαμε όμως μέχρι εκείνη την στιγμή φάνταζε σαν όνειρο, πλέον η φράση ήταν μονο μια ( Θεέ μου βοηθησε μας να γίνει καλά το παιδάκι μας να παμε σπιτι μας ) Η Ελένη άγρυπνος φρουρός, 4 ημέρες που για άλλους φαίνονται λίγες αλλα για μια μητέρα όταν πρόκειται για την υγεία του παιδιού τις αυτές οι 4 ημέρες φαίνονται αιώνας.Εμεινε εκει μόνη της μιας και εγώ δεν επιτρεπόταν να ανέβω στο δωμάτιο,μόνη της να αντιμετωπίσει τον πόνο του παιδιού της που ψηνόταν στο πυρετό, μόνη της να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις περιμένοντας την ενημέρωση των γιατρών με υπομονή και σεβασμό. Άυπνη, νηστική, στα όρια της υπερκόπωσης αλλά έτοιμη να αντιμετωπίσει τα πάντα, έτοιμη να κάνει οτιδηποτε χρειαστεί για να γίνει καλά το παιδάκι της.. Δόξα τον θεό τελικά ολα πήγαν καλά, το παιδάκι μας είναι υγιεστατο και είμαστε πλέον σπιτι μας και αυτό είναι που έχει σημασία. Μια τεράστια δοκιμασία που όμως στο τέλος με βρίσκει να αντιλαμβάνομαι για ακόμα μια φορά ποσό τυχερός είμαι που αυτή η γυναικα είναι η μητέρα του παιδιού μου και η γυναικα που επέλεξα να μοιραστώ την ζωή μου μαζί της.. Μείνετε σπιτι, μην ρισκάρετε ποτέ την υγεία σας, είναι ότι πιο σημαντικό έχουμε..και σίγουρα δεν είναι δεδομένη, ειδικά αυτές τις ημέρες που διανύουμε.

A post shared by Eteoklis Pavlou (@eteoklispavlou) on Mar 31, 2020 at 4:43am PDT