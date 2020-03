Χατζίδου - Παύλου: Στο νοσοκομείο η κόρη τους - Έκανε τεστ για τον κορωνοΐο

3η ημέρα στο νοσοκομείο... Δεν περνούσαν τα λεπτά,τα δευτερόλεπτα μέχρι να βγουνε τα αποτελέσματα... Μολις φτασαμε στο νοσοκομείο λόγω πυρετού αντιμετωπίσανε τη μπεμπα σα πιθανό κρούσμα κ μας βάλανε σ ένα δωμάτιο απομονωμένους. Μέσω ενδοεπικοινωνιας το προσωπικο,μου εδινε οδηγίες τι να κάνω στο μωράκι για να αποφεύγουν να μπαινοβγαίνουν πολύ κ όταν χρειαζοταν να μπουνε μέσα,φορούσανε αυτές τις ολοςωμες στολες που βλέπεις στην τηλεόραση... Βλέπαμε το μπαμπά μας απ το παράθυρο(μένει έξω απ το νοσοκομείο στο αμάξι ολες αυτες τις μερες)μιας κ το δωμάτιο μας κοιτουσε στο δρόμο,ευτυχώς,αφού δεν επιτρεπόταν να ανεβεί κανένας στον όροφο που ήμασταν,ποσο μάλλον στο δωμάτιο... Όλα όπως τ ακούς κ τα βλέπεις στην τηλεόραση... Τα μέτρα δρακόντεια!χαρηκα τόσο μα τόσο πολύ γι αυτό! Μετά από αναμονή μιας μέρας μας ανακοινώσανε ότι είναι αρνητικο το τεστ κορονοϊου🙏🏼 Αλλάξαμε όροφο και περιμένουμε τα αποτελέσματα απ τις υπολοιπες εξεταςεις... Μπορείτε να φανταστείτε την ψυχολογία μας τη διάρκεια της αναμονης αλλά κ τώρα με όλα αυτά που ακούμε κ βλέπουμε... Μείνετε σπίτι,μείνετε ασφαλείς γιατί είμαι σίγουρη ότι δε θέλετε εσείς η κάποιος δικός σας να μπει στη θέση όλων αυτών που βρίσκονται στα νοσοκομεία... Μείνε σπίτι εγώ για σένα κ Εσυ για μένα... Με αγαπη❤️

