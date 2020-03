Κάνει έκκληση η Υβόννη Μπόσνιακ: «Σώστε μια ζωή...»

Ωραίο το παιχνίδι πρόκλησης να ανεβάσουμε φωτογραφίες που είμαστε παιδιά! Όντως έχουμε φέρει όμορφες μνήμες στο μυαλό μας βλέποντας ξανά τους φίλους μας σε μικρή ηλικία! Σας έχω λοιπόν και εγώ μια πρόκληση και παρακαλώ προωθήστε το στους φίλους σας! Βγείτε μια ωραία βόλτα από το σπίτι και πηγαίνετε στο πιο κοντινό νοσοκομείο, αφιερώστε 10' από τον χρόνο σας και σώστε μια ζωή δίνοντας λίγο από το αίμα σας! Αυτή είναι μια πραγματική πρόκληση που σώζει ζωές! #savelifechallenge ( το προσωπικό της αιμοδοσίας έχει διασφαλίσει την προστασία μας από οποιοδήποτε μικρόβιο και ιό!!) @lappasgiorgos_gr #challengeaccepted #betherealinfluence #bloodfluencer

A post shared by Yvonne Bosnjak (@yvonini) on Mar 28, 2020 at 1:47am PDT