Υβόννη Μπόσνιακ:Μπήκε στην κουζίνα,έφτιαξε ψωμάκια και μας δίνει τη συνταγή

Καλημέρα 🌼 Συνταγή για τα ψωμάκια !!! 500gr αλεύρι για όλες τις χρήσεις 50 κιλά αγάπη ♥️ 2 κ.γ ζάχαρη 2 κ.γ αλάτι 1 φακελάκι ξηρή μαγιά 2 κ.σ ελαιόλαδο 300 ml χλιαρό νερό (περίπου , το προσθέτουμε σιγά σιγά όταν ζυμώνουμε, δεν πρέπει να κολλάει αλλά να είναι δροσερή η ζύμη μας ) Βάζουμε όλα τα υλικά μας σε ένα μπολ ,προσθέτουμε στο τέλος το νερό σιγά σιγά και ζυμώνουμε (5-7λεπτά ) με το χεράκι μέχρι να έχουμε μια όμορφη, ελαστική και δροσερή ζύμη χωρίς να κολλάει! Σκεπάζουμε τη ζύμη με μια πετσέτα σε ένα μπολ και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για 25´ περιμένοντας να φουσκώσει! Τοποθετούμε στο φούρνο τέρμα κάτω ένα μεγάλο ταψί και τον ανάβουμε στη πιο ζέστη θερμοκρασία που έχει ο καθένας ( Σε εμένα είναι 275 βαθμούς ) Σε ένα άλλο ταψί βάζουμε τη λαδόκολλα! Βγάζουμε τη ζύμη και τη κόβουμε με ένα μαχαίρι σε κομμάτια περίπου 80gr. ( Εγώ το κάνω με το μάτι αλλά αν θέλεις να βγουνε ομοιόμορφα μπορείς να τα ζυγίσεις) Και αρχίζουμε να σχηματίζουμε τα ψωμάκια μας ή και ολόκληρο ψωμί αν θελουμε! Τα βάζουμε στο ταψί με τη λαδόκολλα και τα σκεπάζουμε πάλι με μια πετσέτα για περίπου 20 λεπτά! Όλο το μυστικό της συνταγής είναι αφού βάλουμε το ταψί με τα ψωμάκια στο φούρνο, να ρίξουμε αμέσως στο ταψί που ήδη έχουμε βάλλει στον πάτο μισό ποτήρι νερό (μη τρομάξετε με το θόρυβο) κλείνουμε το φούρνο γρήγορα και κατεβάζουμε τη θερμοκρασία στους 200 βαθμούς για 20-25 λεπτά, βλέποντας και το χρώμα τους! Θέλω φωτογραφίες 🤤😃 #yvonnespsomakia #μένουμε_σπίτι #ψωμάκια #withlove #paparounosporo🙄

A post shared by Yvonne Bosnjak (@yvonini) on Mar 20, 2020 at 12:59am PDT