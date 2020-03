Κρατερός Κατσούλης: Μόλις έλαβε τα αποτελέσματα του τεστ για τον κορωνοϊό

Καλημέρα ! Αρνητικό το τεστ! Επιστρέφουμε δριμύτεροι!! Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι ,σε όλους τους γιατρούς, νοσηλευτείς και εργαζόμενους, που παραμένουν στη πρώτη γραμμή , για να βοηθήσουν όσο περισσότερο κόσμο μπορούν ! Κουράγιο, δύναμη ,αγάπη !🙏🙏🙏 #μένουμεσπίτι #μένουμε_σπίτι #menoumespiti #παραμένουμε_άνθρωποι

